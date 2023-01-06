才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

民主黨籍康乃狄克州眾議員威廉斯(Quentin Williams)5日凌晨時分發生車禍身亡。(美聯社)

被視為政壇「明日之星」的民主黨 籍康乃狄克州眾議員威廉 斯(Quentin Williams)，本周才剛宣誓就職展開三連任，5日凌晨時分卻發生車禍 ，與迎頭對撞的逆向車輛駕駛人雙雙身亡。

康州州警表示，39歲的威廉斯4日晚間參加州長就職典禮之後，返家途中在高速公路發生逆向駕駛對撞，5日凌晨時分死亡。

根據康州州警調查，5日凌晨零時30分左右，威廉斯開車從9號公路(Route 9)南下朝米德爾頓行駛，但在克倫威爾(Cromwell)路段被逆向駕駛的一部車輛迎頭撞上。兩車對撞時，威廉斯駕駛車輛起火。

州警表示，逆向駕駛人為27歲康州曼徹斯特(Manchester)居民穆斯塔法吉(Kimede Mustafaj)，威廉斯與穆斯塔法吉都在車禍中死亡。至於這起死亡車禍是否涉及酒駕等其他因素，仍有待警方進一步調查。

民主黨籍康乃狄克州州長賴蒙特(Ned Lamont)宣布全州降半旗以示哀悼。

美聯社報導，來自米德爾頓(Middletown)的威廉斯原本政治前途備受看好，才剛宣誓就職就傳出死訊，讓親友及州議會同僚詫異不已。威廉斯出身貧寒，在米德爾頓社會住宅長大，他的母親是單親媽媽，在州政府精神病院上班。威廉斯生前仍在哈佛大學甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School of Government)進修。

康州議會本屆新會期開始，威廉斯4日出任勞工與公職人員委員會(Labor and Public Employees Committee)共同主席。

同樣出身米德爾頓選區的民主黨籍康州州參議員拉瑟爾(Matthew Lesser)對美聯社說：「我深深以他為榮，他有著卓越成就，前途無量，還有好多事情來不及做。」拉瑟爾與威廉斯有著多年私交，拉瑟爾從州眾議員轉戰州參議員之後，鼓勵綽號為名字縮寫「Q」的威廉斯參選，以遞補原本席次空缺。

美聯社報導，康州眾議院勞工與公職人員委員會原訂5日舉行第一次會議，但因威廉斯車禍喪生消息傳出，議會大樓臨時宣布關閉，所有議程延到9日。

民主黨籍康州眾院議長芮特爾(Matt Ritter)與多數黨領袖羅哈斯(Jason Rojas)代表威廉斯家屬對媒體發表聯合聲明表示：「我們非常震驚。」

芮特爾說：「Q是我的摯友，他的驟逝讓我心痛。」