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美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

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美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

編譯季晶晶／綜合外電
美國經濟衰退可能推高失業率，使零工經濟從業人員例如為Uber開車的駕駛人數大增。（美聯社）
美國經濟衰退可能推高失業率，使零工經濟從業人員例如為Uber開車的駕駛人數大增。（美聯社）

美國銀行（Bank of America）分析師撰寫報告說，經濟衰退和失業率升高將嘉惠Uber、Lyft與DoorDash等「零工經濟」股，因為這些公司可能新增數十萬名駕駛或外送員。

美銀經濟學家預估，今年美國失業率會從3.7%升到5.3%，這大約是1900萬失業和就業不足的人口。Justin Post和他的美銀分析師同事寫道，Uber和Lyft等叫車平台可能新增45萬名駕駛，DoorDash和Uber Eats也可能新增60萬名外送員。這些人或許有所重疊，因為許多零工經濟從業人員不只為一個平台工作。

美銀分析師說：「對共乘業者來說，接單數可能因為通勤和外出交通減少而下滑，但經濟衰退可能帶來更多可用的勞動供應。」他們預期美國政府不會為零工經濟勞動者提供更多補助，類似於疫情期間的失業救濟會影響供應。

因為預期人員供應增加，Post和同事說，Uber、Lyft和DoorDash不用再花那麼多錢在人員獎勵計畫上，轉化率可獲提振。在叫車平台，如果Uber和Lyft的每位駕駛減少25%的奬勵，估計轉化率可分別增加0.6%和1.3%。外送平台DoorDash和Uber Eats如果能將每名外送員的奬勵減少15%，估計轉化率可分別增加0.3%和0.2%。

分析師重申對Uber和DoorDash兩支股票的買進評級，但他們給予Lyft表現遜於大盤的評級。這三家公司的高階主管最近都說，預期勞工供應持續改善。

但更多人轉進零工經濟，對已投身其中的從業人員是壞消息。根據勞工專家，他們不僅要面對通貨膨脹和經濟衰退壓力，工作競爭也日益加劇。

Lyft 分析師 勞工

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