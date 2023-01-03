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暴風雪狂襲中西部 航班受阻、停電 3500萬人受影響

編譯孫梁／綜合3日電
強烈的雨雪風暴3日穿過加州，撲向中西部和南方各州，預計將影響3500萬人。(美聯社)
強烈的雨雪風暴3日穿過加州，撲向中西部和南方各州，預計將影響3500萬人。(美聯社)

一場強烈的雨雪風暴3日穿過加州向東撲，朝著中西部和南方各州前進，氣象部門指出，這場風暴將帶來多重天氣危害，從中部和北方平原到大湖西部的大部分地區將出現強降雨、凍雨和降雪，在南方部分地區引發雷雨風暴、龍捲風和冰雹。惡劣天氣可能造成大面積停電和擾亂旅行，影響到許多人新年假期後返回的旅程。

這場風暴與新年周末襲擊加州的風暴都屬於同一個空中氣流系統，周末期間的風暴給加州灣區帶來破紀錄的降雨和洪水，亞利桑納州部分地區降雪一呎，猶他州降雪4呎。目前加州仍未從上周末的風暴中恢復，北部部分地區4日又將面臨新的強風暴襲擊。

約3500萬人可能受到雷暴風雪天氣的影響，南方的強降雨可能造成洪災；國家氣象局風暴預測中心警告說，危險地區的民眾應為惡劣天氣做好準備，風暴來襲時，應有多條管道可收聽氣象警告，要保證居家和在工作場所的安全，和有可供安全避險的場所。

明尼蘇達州等中西部北方地區的降雪量可能超過12吋，3日上午已達一小時降雪三吋，明州的凍雨和結冰不但使開車極度危險，而且造成部分地區斷電。

北部平原的部分地區出現快速降雪，尤其是內布拉斯加和南達科他州，時速30哩的陣風吹起雪花漫天飛舞，幾乎無法開車上路。

這場風暴4日將襲向東北部地區，在新英格蘭北部形成雨加雪和凍雨天氣。

加州3日約2萬2000多戶家庭斷電，路易斯安納州斷電近1萬2000戶。加州、南達科他、明州和內州逾500萬居民接到冬季風暴警告，接到冰風暴的民眾約90萬人，阿拉巴馬、密西西比和田納西州部分地區約800萬人接到了龍捲風警告。

捷藍(Jet Blue)和達美(Delta)等五家航空公司的航班受到暴風雪影響，明尼亞波利斯-聖保羅國際機場和中西部北部地區機場的旅客，航空公司不收他們改機票或取消機票費用。

風暴 加州 降雪

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