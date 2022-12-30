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美藥廠告中國歌禮製藥 假藉合作竊取肝病藥機密

中央社聖地牙哥29日綜合外電報導
美國生物製藥公司維京治療（Viking Therapeutics）控告中國對手歌禮製藥竊取其領先的肝病候選藥物相關商業機密。圖為示意圖。(Pexels)
美國生物製藥公司維京治療（Viking Therapeutics）控告中國對手歌禮製藥竊取其領先的肝病候選藥物相關商業機密。圖為示意圖。(Pexels)

美國生物製藥公司維京治療（Viking Therapeutics）今天向加州聯邦法院遞狀控告中國對手歌禮製藥，指對方竊取其領先的肝病候選藥物相關商業機密，藉以研發自身競爭產品。

路透社報導，根據訴狀內容，總部在加州聖地牙哥（San Diego）的維京治療公司表示，它與歌禮（Ascletis）討論一項合作案時，將機密資料給了對方。維京稱合作案是歌禮竊取機密的「詭計」。

兩公司的代表皆未立即回覆路透社的置評要求。

根據維京說法，相關候選藥物VK2809正在進行第2階段臨床試驗。這款新藥用於治療2種常見肝病，分別是非酒精性脂肪肝（NAFLD）及較嚴重的非酒精性脂肪肝炎（NASH）。

根據美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）的資料，美國食品暨藥物管理局（FDA）尚未核准任何用於治療這2種疾病的藥物。維京則稱，VK2809至今在8次臨床試驗都出現正面結果。

維京指出，它2019年與歌禮討論一個「潛在商業機會」時，將這款新藥的機密資料分享給對方。但歌禮看過資料後突然終止雙方對話，歌禮的執行長並成立姊妹企業甘萊製藥（Gannex Pharma），5個月後開始研發打對台的非酒精性脂肪肝炎藥物。

訴狀指出，歌禮竊取的機密包括維京的研究資料，以及VK2809的配方、製造與儲存相關資訊。這些資料讓歌禮與甘萊製造競爭藥品時「省去數年研發」。

維京還說，甘萊在美國與中國的專利申請書中揭露維京的機密，且歌禮與甘萊已在兩國對它們的新藥進行臨床試驗。

維京要求法院判處金額未具體說明的賠償金，並取消被告利用維京商業機密取得的產品及智慧財產的合法擁有權，同時永久禁止其研發被控仿冒的藥品。

加州 食品暨藥物管理局 聖地牙哥

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