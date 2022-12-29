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川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

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川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

記者顏伶如／即時報導
川普的影像顯示在國會暴動調查委員會聽證會的大銀幕上。(美聯社)
川普的影像顯示在國會暴動調查委員會聽證會的大銀幕上。(美聯社)

川普辯護律師狄隆(Harmeet Dhillon)28日在推特發文表示，眾院國會暴動調查委員會決定取消對川普發布傳票，代表著調查委員會「舉白旗投降」。

➤➤➤眾院國會暴動特別調查委員會 撤銷川普傳票

狄隆在推文中寫道，她的律師事務所以違反三權分立原則為由提告，目的在於阻擋調查委員會以不合法的手段對川普發布傳票，調查委員則是「揮出白旗，取消了傳票」。她指出：「我們對於取得勝利始終充滿信心。」

民主黨籍國會暴動調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)28日證實，委員會取消對川普發布傳票要求作證、交出檔案的打算。湯普森致函川普律師團表示，委員會的調查已經完成，並決定取消對川普發布傳票。

對於調查委員會來說，要求川普配合調查，從時間角度來看，已經難以做到。2023年1月3日，隨著國會新會期展開，共和黨將是眾院多數黨，國會暴動調查委員會便將結束。

川普律師團今年11月對國會暴動調查委員會提告。狄隆在推文中表示，正是因為這起訴訟，才讓委員會放棄對川普發傳票。

狄隆表示，根據前例以及過去幾任總統曾經拒絕赴國會作證，對於訴訟必定在法院獲得勝利一直有信心。她表示，調查委員會浪費數以百萬計的經費「純粹只為了政治獵巫」，濫用程序與權力卻沒有合法的立法目的。

狄隆在推文末尾加註她的律師事務所「狄隆法律集團」(Dhillon Law Group)並寫道：「為我優秀的狄隆法律集團同事們取得勝利而喝采。」

12月19日，調查委員會針對川普四項罪名向司法部提出刑事轉介(criminal referral)，要求司法部展開調查。委員會指出，川普總共有觸犯四項罪嫌：妨礙公務程序(Obstruction of an official proceeding)、共謀詐欺美國(Conspiracy to defraud the United States)、共謀做出錯誤陳述(Conspiracy to make a false statement)、煽動、協助叛亂或為叛亂者提供支持、安慰(Incite, assist or aid and comfort an insurrection)。

川普 傳票 眾院

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