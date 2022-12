川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普的影像顯示在國會暴動調查委員會聽證會的大銀幕上。(美聯社)

川普 辯護律師狄隆(Harmeet Dhillon)28日在推特發文表示,眾院 國會暴動調查委員會決定取消對川普發布傳票 ,代表著調查委員會「舉白旗投降」。

狄隆在推文中寫道,她的律師事務所以違反三權分立原則為由提告,目的在於阻擋調查委員會以不合法的手段對川普發布傳票,調查委員則是「揮出白旗,取消了傳票」。她指出:「我們對於取得勝利始終充滿信心。」

民主黨籍國會暴動調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)28日證實,委員會取消對川普發布傳票要求作證、交出檔案的打算。湯普森致函川普律師團表示,委員會的調查已經完成,並決定取消對川普發布傳票。

對於調查委員會來說,要求川普配合調查,從時間角度來看,已經難以做到。2023年1月3日,隨著國會新會期展開,共和黨將是眾院多數黨,國會暴動調查委員會便將結束。

川普律師團今年11月對國會暴動調查委員會提告。狄隆在推文中表示,正是因為這起訴訟,才讓委員會放棄對川普發傳票。

狄隆表示,根據前例以及過去幾任總統曾經拒絕赴國會作證,對於訴訟必定在法院獲得勝利一直有信心。她表示,調查委員會浪費數以百萬計的經費「純粹只為了政治獵巫」,濫用程序與權力卻沒有合法的立法目的。

狄隆在推文末尾加註她的律師事務所「狄隆法律集團」(Dhillon Law Group)並寫道:「為我優秀的狄隆法律集團同事們取得勝利而喝采。」

12月19日,調查委員會針對川普四項罪名向司法部提出刑事轉介(criminal referral),要求司法部展開調查。委員會指出,川普總共有觸犯四項罪嫌:妨礙公務程序(Obstruction of an official proceeding)、共謀詐欺美國(Conspiracy to defraud the United States)、共謀做出錯誤陳述(Conspiracy to make a false statement)、煽動、協助叛亂或為叛亂者提供支持、安慰(Incite, assist or aid and comfort an insurrection)。