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密謀綁架密州州長 主謀判囚16年

編譯孫梁／綜合27日電
圖為密西根州長惠特默。(美聯社)
圖為密西根州長惠特默。(美聯社)

兩年多以前密謀綁架密西根州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)的主謀之一的被告福斯(Adam Fox)，27日被判16年徒刑，刑期比綁架集團的其他被告成員更長，但遠低於檢方要求的終身監禁。另一名主謀被告是德拉瓦州的卡車司機克羅夫特(Barry Croft Jr.)，他的刑期定28日宣判。

39歲的福斯和克羅夫特兩人在2020大選前，招募極端反政府分子，企圖綁架民主黨籍的密西根州長，但被聯邦調查局(FBI)及時破獲；由克羅夫特提供製作炸彈技術，福斯則負責招募和訓練，以及在必要的時候殺死試圖阻攔的人。這兩人及另外12人在當年年底被捕。

2020年密謀綁架密西根州長惠特默的主謀之一的被告福斯，27日被判16年徒刑。(...
2020年密謀綁架密西根州長惠特默的主謀之一的被告福斯，27日被判16年徒刑。(美聯社)

法官表示，對福斯的量刑已足可起到懲戒和威懾作用，無需提高到檢方要求的終身監禁。福斯刑滿獲釋後，還將接受監視居住五年，他被捕後已被關押兩年，所以還需再服刑14年。

聯邦檢察官表示，國內恐怖主義始終是司法部的打擊犯罪重點，今後將繼續致力於粉碎一切類似陰謀。

福斯和克羅夫特是8月在密州二度審判中被認定罪名成立。此前數月，另一個陪審團因無法對兩人的犯罪行為達成共識而宣告流審，但對綁架集團的另兩名成員則被判無罪。

福斯和克羅夫特2020年在俄亥俄州與綁架集團其他成員會合，到密州和威斯康辛州接受使武器訓練，然後用夜視偵裝備到惠特默的度假木屋踩點；福斯曾說：「民眾的憤怒應指向該發洩的地方，我們反對暴政政府。」

所幸惠特默沒有受到傷害，因為FBI的探員早已混入臥底，在福斯一夥人犯案之前就一網打盡。聯邦助理檢察官凱斯勒(Nils Kessler)說：「即使他們綁架了州長，實際上也沒有處置計畫，但綁架會使他們更危險。」

密西根州 檢察官 俄亥俄州

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