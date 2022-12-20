西岸貨運東移…紐新港超過洛杉磯港 全國最忙
最近數月，紐約和新澤西港的吞吐量屢創新高，現已超過洛杉磯港，成為全國最繁忙的港口。
紐新港務局表示，西岸的貨運轉移到東岸，給紐新港帶來新的商機。北澤西運輸規劃局局長巴雷特(John Bartlett)說：「增多的貨物我們都能處理，不會發生其他港口出現的積壓問題，因此便於航運商繼續在這裡發送貨物。」
紐新港的碼頭分布在紐瓦克、伊莉莎白鎮、貝玉恩鎮(Bayonne)、史泰登島和布魯克林，去年裝卸貨櫃890多萬個，比疫情前的2019年增多20.2%，創下港口的最高紀錄。
航運量的成長帶動了地區經濟，進出港的貨物包括石油、散裝貨和汽車等，如來自東歐的製成品、印度的紡織品、德國的汽車、義大利的紅酒以及中國的各類產品，中國是紐新港的最大貿易夥伴。
大部分跨太平洋貿易主要由西海岸承擔，尤其是從亞洲直達美國的洛杉磯港。太平洋貿易的貨物抵達洛杉磯後再用鐵路運到東部，是更快捷和更廉價的運輸方式，比貨櫃船通過巴拿馬運河後駛向墨西哥灣和東岸的港口可節省數周時間。
但疫情爆發後的海運出現了許多風險和不確定因素，可靠性成為隱憂，洛杉磯港一年前的罷工等問題釀成全球供應鏈危機，100多艘船積壓在港口等候卸貨，擾亂了全球聖誕節日的供應，而且運費開始飆升，許多依賴中國和亞洲產品供應鏈的企業，在尋找西岸港口以外的替代方案，增大了運輸時間與成本。
紐新航運協會會長納迪(John Nardi)表示，西岸港口勞資雙方談判的協議今年7月到期，為西岸港口增加了更多不確定性，導致裝卸放緩甚至停工，致使航運公司將部分貨物轉移到東岸以避免風險。
全球第二大貨櫃航運商馬士基(Maersk)公司說：「西岸港勞資談判期間，許多進出口商將貨物轉至東岸和墨西哥灣的港口，以避免供應鏈中斷和出現不確定性。」公司發言人說，紐新港貨運量增幅的其中85%，是南加州各港口的貨物轉移的結果。
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