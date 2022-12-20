西岸貨運東移…紐新港超過洛杉磯港 全國最忙

最近數月，紐約和新澤西港的吞吐量屢創新高，現已超過洛杉磯港，成為全國最繁忙的港口。圖為伊莉莎白港口的貨櫃船。(Getty Images)

最近數月，紐約和新澤西港的吞吐量屢創新高，現已超過洛杉磯港 ，成為全國最繁忙的港口。

紐新港務局表示，西岸的貨運轉移到東岸，給紐新港帶來新的商機。北澤西運輸規劃局局長巴雷特(John Bartlett)說：「增多的貨物我們都能處理，不會發生其他港口出現的積壓問題，因此便於航運商繼續在這裡發送貨物。」

紐新港的碼頭分布在紐瓦克、伊莉莎白鎮、貝玉恩鎮(Bayonne)、史泰登島和布魯克林，去年裝卸貨櫃890多萬個，比疫情前的2019年增多20.2%，創下港口的最高紀錄。

航運量的成長帶動了地區經濟，進出港的貨物包括石油、散裝貨和汽車等，如來自東歐的製成品、印度的紡織品、德國的汽車、義大利的紅酒以及中國的各類產品，中國是紐新港的最大貿易夥伴。

大部分跨太平洋貿易主要由西海岸承擔，尤其是從亞洲直達美國的洛杉磯港。太平洋貿易的貨物抵達洛杉磯後再用鐵路運到東部，是更快捷和更廉價的運輸方式，比貨櫃船通過巴拿馬運河後駛向墨西哥 灣和東岸的港口可節省數周時間。

但疫情爆發後的海運出現了許多風險和不確定因素，可靠性成為隱憂，洛杉磯港一年前的罷工等問題釀成全球供應鏈 危機，100多艘船積壓在港口等候卸貨，擾亂了全球聖誕節日的供應，而且運費開始飆升，許多依賴中國和亞洲產品供應鏈的企業，在尋找西岸港口以外的替代方案，增大了運輸時間與成本。

紐新航運協會會長納迪(John Nardi)表示，西岸港口勞資雙方談判的協議今年7月到期，為西岸港口增加了更多不確定性，導致裝卸放緩甚至停工，致使航運公司將部分貨物轉移到東岸以避免風險。

全球第二大貨櫃航運商馬士基(Maersk)公司說：「西岸港勞資談判期間，許多進出口商將貨物轉至東岸和墨西哥灣的港口，以避免供應鏈中斷和出現不確定性。」公司發言人說，紐新港貨運量增幅的其中85%，是南加州各港口的貨物轉移的結果。