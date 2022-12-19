我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克與庫許納一起在卡達看世足冠軍賽 網路熱議

紐時：抗議清零政策的推特中文發文 遭情色廣告淹沒

紐時：抗議清零政策的推特中文發文 遭情色廣告淹沒

記者顏伶如／即時報導
上個月中國多個城市傳出民眾上街抗議清零政策的事件，數以千計的現場目擊照片、短片及視頻開始在社群網站流傳，其中有一部份出現在推特(Twitter)，但這些以中文發布在推特抗議事件貼文，很快卻被大量情色廣告、博奕廣告淹沒，而鋪天蓋地的廣告發布則來自機器人帳號。美聯社
上個月中國多個城市傳出民眾上街抗議清零政策的事件，數以千計的現場目擊照片、短片及視頻開始在社群網站流傳，其中有一部份出現在推特(Twitter)，但這些以中文發布在推特抗議事件貼文，很快卻被大量情色廣告、博奕廣告淹沒，而鋪天蓋地的廣告發布則來自機器人帳號。美聯社

紐約時報19日報導，上個月中國多個城市傳出民眾上街抗議清零政策的事件，數以千計的現場目擊照片、短片及視頻開始在社群網站流傳，其中有一部份出現在推特(Twitter)，但這些以中文發布在推特抗議事件貼文，很快卻被大量情色廣告、博奕廣告淹沒，而鋪天蓋地的廣告發布則來自機器人帳號。

報導指出，雖然推特以及推特新老闆馬斯克(Elon Musk)均表示已針對機器人帳號加強打擊，但以中文發布的推特貼文，如今還是充斥機器人帳號亂象；以「北京」等十個城市做為關鍵詞在推特搜尋，搜尋結果便出現大量垃圾廣告，其中兩個出現在廣告當中的商家答覆詢問時表示，透過廣告服務公司購買推特廣告。

紐約時報報導，以英文、簡體中文分別在推特搜尋位於中國之外的六個城市名稱，只有英文的搜尋結果沒有垃圾廣告。

專門研究不實訊息的「史丹佛網路觀測站」(Stanford Internet Observatory)科技長席爾(David Thiel)19日公布最新研究報告指出，以30個中國城市做為關鍵詞在推特搜尋所得到數百萬則推文，發現早清零政策抗議事件之前，就有機器人帳號大量貼文的問題，這種亂象一直持續到清零政策抗議消退之後。

席爾在研究報告指出，其中許多機器人帳號已遭推特停權，但其他的機器人帳號則持續大量發文。

馬斯克入主推特之後曾說，打擊機器人帳號將是優先要務。但成為推特新東家的數周之後，馬斯克卻把推特工作團隊規模縮編到只剩大約半數人力，成立於2016年、旨在處理仇恨論等問題的推特諮詢機構「信任與安全委員會」(Trust and Safety Council)也被馬斯克下令解散。

紐約時報報導，發布大量垃圾訊息的中文帳號，從幾個特徵可以查覺帳號並非真人，包括圖檔照片是網路圖庫下載，經常以年輕女孩身份自居，推特帳號通常由英文名稱加上長串數字組合而成，因為如此模式的帳號可以很快透過電腦產生。機器人帳號自我介紹欄裡，通常有著前往Telegram等其他社群平台的連結，或者可以購買服務的聯絡方式。

報導指出，過去幾個月裡，許多機器人帳號紛紛遭到推特移除，因此目前仍存在於推特平台的帳號大多是新創立的；推文內容明顯透露機器人發文的特點，包括文字語意不通、突然斷句等，而且有著不斷重覆的情色影像。

紐約時報指出，某些網路監督組織曾經指出，發布情色內容的機器人帳號幕後猜操作者可能與中國政府有關，但紐約時報調查採訪與席爾都無法找到證據，但情色廣告發文內容有時候的確出現為中國政府宣傳的基調。

推特 紐約時報 馬斯克

上一則

全美機場今年已截獲逾6000把槍創新高 88%子彈已上膛

下一則

馬斯克與庫許納一起在卡達看世足冠軍賽 網路熱議

延伸閱讀

馬斯克該不該續任推特CEO？57.5%推友贊成他離開

馬斯克該不該續任推特CEO？57.5%推友贊成他離開
馬斯克離開推特對大家都好？特斯拉股漲歡迎

馬斯克離開推特對大家都好？特斯拉股漲歡迎
馬斯克讓網民投票決定是否辭推特CEO 稱「小心許願」

馬斯克讓網民投票決定是否辭推特CEO 稱「小心許願」
特斯拉大股東喊撤換馬斯克

特斯拉大股東喊撤換馬斯克

熱門新聞

外型亮麗的室內設計師婕德被控謀殺繼父，她意外發現繼父的電腦螢幕保護程式及電腦檔案中皆是她的裸照，讓她驚恐不已。（截圖自婕德臉書）

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

2022-12-12 22:06
FTX破產事件讓班克曼-佛瑞德名譽掃地，其父母也受到牽連。(美聯社)

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

2022-12-13 01:35
2023年1月開始，退休族每月領取社安金支票，平均金額將從目前的1681元增加146元，成為1827元。圖為佛州退休老人參加活動。(Getty Images)

社安金每月大漲146元 創40年新高…下月11日就發

2022-12-13 21:23
根據最新民調，70%的美國選民不希望拜登競選連任。(歐新社)

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

2022-12-12 00:48
加州勞倫斯利佛摩國家實驗室傳出在「核融合（Fusion）」研究領域首度獲得突破，淨能量增益（net energy gain）率約達20%，能夠產生無限量、零排碳能源的「小太陽」距離人類已愈來愈近。 （路透）

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

2022-12-12 15:55
迪布維格本月10日獲頒諾貝爾經濟學獎。（歐新社）

諾貝爾級醜聞 今年經濟學獎得主遭多名學生控性騷擾

2022-12-16 15:42

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡

世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡
劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠