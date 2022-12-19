紐時：抗議清零政策的推特中文發文 遭情色廣告淹沒

上個月中國多個城市傳出民眾上街抗議清零政策的事件，數以千計的現場目擊照片、短片及視頻開始在社群網站流傳，其中有一部份出現在推特(Twitter)，但這些以中文發布在推特抗議事件貼文，很快卻被大量情色廣告、博奕廣告淹沒，而鋪天蓋地的廣告發布則來自機器人帳號。美聯社

紐約時報 19日報導，上個月中國多個城市傳出民眾上街抗議清零政策的事件，數以千計的現場目擊照片、短片及視頻開始在社群網站流傳，其中有一部份出現在推特 (Twitter)，但這些以中文發布在推特抗議事件貼文，很快卻被大量情色廣告、博奕廣告淹沒，而鋪天蓋地的廣告發布則來自機器人帳號。

報導指出，雖然推特以及推特新老闆馬斯克 (Elon Musk)均表示已針對機器人帳號加強打擊，但以中文發布的推特貼文，如今還是充斥機器人帳號亂象；以「北京」等十個城市做為關鍵詞在推特搜尋，搜尋結果便出現大量垃圾廣告，其中兩個出現在廣告當中的商家答覆詢問時表示，透過廣告服務公司購買推特廣告。

紐約時報報導，以英文、簡體中文分別在推特搜尋位於中國之外的六個城市名稱，只有英文的搜尋結果沒有垃圾廣告。

專門研究不實訊息的「史丹佛網路觀測站」(Stanford Internet Observatory)科技長席爾(David Thiel)19日公布最新研究報告指出，以30個中國城市做為關鍵詞在推特搜尋所得到數百萬則推文，發現早清零政策抗議事件之前，就有機器人帳號大量貼文的問題，這種亂象一直持續到清零政策抗議消退之後。

席爾在研究報告指出，其中許多機器人帳號已遭推特停權，但其他的機器人帳號則持續大量發文。

馬斯克入主推特之後曾說，打擊機器人帳號將是優先要務。但成為推特新東家的數周之後，馬斯克卻把推特工作團隊規模縮編到只剩大約半數人力，成立於2016年、旨在處理仇恨論等問題的推特諮詢機構「信任與安全委員會」(Trust and Safety Council)也被馬斯克下令解散。

紐約時報報導，發布大量垃圾訊息的中文帳號，從幾個特徵可以查覺帳號並非真人，包括圖檔照片是網路圖庫下載，經常以年輕女孩身份自居，推特帳號通常由英文名稱加上長串數字組合而成，因為如此模式的帳號可以很快透過電腦產生。機器人帳號自我介紹欄裡，通常有著前往Telegram等其他社群平台的連結，或者可以購買服務的聯絡方式。

報導指出，過去幾個月裡，許多機器人帳號紛紛遭到推特移除，因此目前仍存在於推特平台的帳號大多是新創立的；推文內容明顯透露機器人發文的特點，包括文字語意不通、突然斷句等，而且有著不斷重覆的情色影像。

紐約時報指出，某些網路監督組織曾經指出，發布情色內容的機器人帳號幕後猜操作者可能與中國政府有關，但紐約時報調查採訪與席爾都無法找到證據，但情色廣告發文內容有時候的確出現為中國政府宣傳的基調。