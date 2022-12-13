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郵件盜竊猖獗引國會議員關注 孟昭文籲3措施嚴打

郵件盜竊猖獗引國會議員關注 孟昭文籲3措施嚴打

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
孟昭文呼籲郵政局採取更多措施，應對郵件盜竊。圖為深綠色郵箱。(取自孟昭文推特)
孟昭文呼籲郵政局採取更多措施，應對郵件盜竊。圖為深綠色郵箱。(取自孟昭文推特)

近日，本報以頭版及專題方式，報導紐約華社及全美郵件失竊案件氾濫現象，國會眾議員孟昭文也於13日再次發函，呼籲美國郵政服務局(USPS)採取更多措施，打擊在全市及皇后區氾濫、針對深綠色郵箱的郵件盜竊犯罪。

深綠色郵箱(Relay Boxes)用於存放信件，常設於傳統的藍色郵箱邊上，無需鑰匙就能打開，具有較大的安全漏洞。孟昭文13日發函，表示在今年7月，她已致信美國郵政服務局皇后區的地區業務經理，儘管之後郵政局有整改措施，然而出於安全考慮，她呼籲當局另追加三項措施，更有效打擊及預防郵件盜竊。

第一項措施為減少郵件置留深綠色郵箱的時間，從而降低竊賊偷信風險，二是在她的選區內，為所有深綠色郵箱加鎖，三是當深綠色郵箱被竊，當局需為當地居民及受影響的民眾發送通知。

孟昭文表示，在過去一年，郵件盜竊問題在她的選區日益嚴重，選民需要確保郵件、財產及信息安全。郵政局已有整改，但也必須繼續加強加大措施。同時，郵件盜竊也對郵遞員造成了嚴重後果，他們經常成為竊賊的目標，有時甚至遭遇暴力襲擊。

最近數年，華人社區曾頻發郵筒釣魚案(Mail Fishing)，竊賊在繩子一頭放置粘性材料，再將郵件「釣出」，僅去年11月，皇后區法拉盛市中心就有九個郵筒遭竊，大量華裔民眾的信件丟失，郵寄支票遭人兌領。此前，孟昭文曾提出「保護郵件安全法案」(Keep Mail Safe Act)，要求美國郵政服務局局長研究改裝全國所有藍色郵箱的可能性，將郵件投擲口變窄，以減少相關罪案的發生。

美國郵政 孟昭文 皇后區

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