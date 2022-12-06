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衰退陰影籠罩 史指連跌四日

世界OnAir／在阿拉斯加做旅遊四年 華人賺夠錢退休

世界OnAir／在阿拉斯加做旅遊四年 華人賺夠錢退休

世界新聞網何卓賢／製作
帶團去北極圈，是熱門的阿拉斯加行程之一。圖中間一位為梁軍。(梁軍提供)
帶團去北極圈，是熱門的阿拉斯加行程之一。圖中間一位為梁軍。(梁軍提供)

感恩節旅遊季期間，在阿拉斯加開民宿、做旅行社的華人梁軍忙瘋了。他表示，不到一個月時間裡面就接待了400個左右的客人，生意好到他每天基本上只睡四個小時。

但這樣疲憊的工作狀態下是巨大的利好。在阿拉斯加做了四年旅行社之後，梁軍單是旅行社的收入已經積累到了160萬美金左右，再加上其它的收入估計已存下200萬；他打算到明年四月極光季結束之後，就把民宿和旅行社都轉手讓人，自己重新踏上環球旅行的生活。

「我覺得我錢已經賺夠了，想要回到我之前的生活，遠離商業。」

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梁軍跟阿拉斯加的緣分，還要從他環球旅行那段日子說起。在2016年移民美國之前，梁軍可以說是個「世界公民」，花了6年時間做背包客，曾在印度修女院做義工，在中東各國搭車旅行，在肯尼亞教中文。機緣巧合之下，梁軍看到一部關於阿拉斯加的電影「Into the Wild」，深深被漫天大雪的景致震撼住，腦海中就產生了在阿拉斯加定居、開民宿的想法。

梁軍在阿拉斯加做旅行已有四年。(梁軍提供)
梁軍在阿拉斯加做旅行已有四年。(梁軍提供)

「像我這樣旅行久了，就會想要擁有一個小家跟別人分享，還可以聽背包客講他們的故事，這是我對未來美好的願景。」帶著滿腔熱情，梁軍買好房子，從刷漆到佈置全都一手包辦。民宿是開起來了，但與他最初想象中的美好畫面有落差。梁軍坦言民宿每天的運營十分累人，而且利潤不大；但後來自己開的旅行社，生意卻意外爆棚，「做旅遊賺的是民宿的20到30倍。」

特別是疫情期間，華人群體的旅行需求以及阿拉斯加的相對小眾，讓梁軍生意大好，「疫情最開始那兩年，阿拉斯加火了，連租車都租不到，但我剛好在做旅遊，每天能載來上百的客人。」

梁軍的行銷策略，除了有客人之間口口相傳建立口碑，也離不開他用心經營社群媒體。在華人愛用的小紅書上，搜索阿拉斯加旅遊幾乎一定會看到以「方形」做網名發貼的梁軍，每天勤快貼出在阿拉斯加追北極光、徒步冰川、遊北極圈的靚照，他也因此吸引到更多在美華人以及留學生群體報團。在阿拉斯加的華人旅行團越來越多後，他坦言今年的生意不如往年，競爭特別大，「就一塊蛋糕，平時三四個人分完，現在20個人一起分。」

梁軍表示，帶團看北極光無數遍，每次看到仍然很激動。(梁軍提供)
梁軍表示，帶團看北極光無數遍，每次看到仍然很激動。(梁軍提供)

在阿拉斯加這樣幾乎終年嚴寒、人煙稀少的地方生活，美景可說是安撫內心的重要元素。因為工作需要，梁軍在極光季節幾乎是天天看見極光，談及是否厭倦時，他欣然表示不會。「我覺得北極光是一個特別神聖的現象，每次看到我都特別開心。我有個客人甚至說，好像是他們在花錢讓我去旅遊一樣。」這麼些年下來，梁軍的鏡頭下記錄過旅客在北極光下求婚、過生日、慶祝結婚紀念日的一幕幕，天寒地凍下的浪漫，是維繫他工作動力的養分之一。

過去幾年的努力，讓梁軍積累下不菲的財富，也積累了每天工作20小時的疲憊。談到未來的打算，想要把民宿轉手和離開旅遊業，梁軍語氣中沒有太多的不捨，而更多是回歸旅行生活的期許。「我覺得我可以重新嘗試一下之前的生活。美國有很多地方我還沒有玩，我想要去南美、非洲、大洋洲、東南亞......再繼續我原來的背包生活。」

在來到美國之前，梁軍環遊世界六年。(梁軍提供)
在來到美國之前，梁軍環遊世界六年。(梁軍提供)

民宿 華人 疫情 世界OnAir

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