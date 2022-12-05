尋找手機程式出錯被當竊賊 77歲祖母遭特警隊搜查

科羅拉多州一名77歲祖母日前向法院提告，指控警察根據「尋找我的iPhone」(Find my iPhone)定位資訊錯誤搜查她的住家。示意圖。(Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash)

一名住在科羅拉多州的77歲祖母日前向法院提告，指控警察 根據「尋找我的iPhone 」(Find my iPhone)錯誤定位資訊，出動特警隊持槍查她的住家，把她當成偷竊手機 與六把槍械的竊賊。婦人指出，住家被搜得亂七八糟卻查無贓物，警方對於出錯從來不曾道歉，事件發生後讓她身心受創。

根據科州丹佛郡(County of Denver)區域法院紀錄，77歲婦人露比‧強生(Ruby Johnson)1日遞狀控告丹佛警察局警官史塔柏(Gary Staab)非法簽發搜索令。

強生在訴狀中指出，今年1月4日住家突然遭到特警隊搜索，警方的行動就是根據史塔柏簽發的搜索令，但搜索令顯然倉促完成。內容過於簡單潦草且充滿誤導。強生要求法院交由陪審團審理此案，並因身心受創而向史塔柏索取未透露金額的賠償。

強生是在美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)科州分部律師協助下提告。訴狀中指出，史塔布簽發的搜索令違反強生理應受到州法保障的「免於遭受不合理搜查與扣押」權利。

訴狀中寫道，整起事件缺乏證據證明強生住家確有犯罪情事，僅基於未經證實且模稜兩可的「尋找我的iPhone」應用程式定位資料，就推斷強生住家有犯罪行為。

根據法院紀錄，史塔布簽發搜索令的前一天，一名下榻丹佛凱悅飯店(Hyatt)的消費者向警方報案指出，停放在飯店停車場的白色卡車。車主向警方表示，這部掛著德州車牌的白色卡車，車上放有六把槍械，其中包括軍用來福槍，還有兩架無人機、現金4000元以及舊款iPhone 11手機。

丹佛地方電視台KUSA報導，警方接獲報案隔天，車主接受警方詢問時對史塔柏表示，自行使用「尋找我的iPhone」尋找失竊卡車下落，結果兩度查出強生的住家地址。

訴狀中寫道，史塔柏根據卡車車主提供的「尋找我的iPhone」定位資料簽發搜索令，但沒有對於定位資料進行獨立查證，而且「尋找我的iPhone」定位資料只是用來推估相近地點，這款應用程式的目的並非做為警方執法工具。

KUSA電視台報導，「尋找我的iPhone」定位資料當時顯示的手機下落，範圍至少包括四條街與六棟房舍。

強生為美國郵局(United States Postal Service，USPS)員工，住在丹佛蒙特貝羅(Montbello)社區。她在訴狀中寫道，特警隊全副武裝突然包圍住家，還帶著警犬，用擴音器喊話要求屋裡所有人立即走出，讓她感到害怕與困惑。

她表示，被押入警車之後一再向警察解釋自己與犯罪無關，家裡並沒有任何贓物，警方仍持續進行搜索，房屋則在搜查過程遭到毀損。包括後車庫的大門與門框被敲壞。強生也說，珍藏已約30年、價值昂貴的收藏版娃娃頭部破損，這是兒子送給她的禮物。

強生指出，家裡被特警隊翻得亂七八糟，警方卻沒有找到任何贓物，事發後她到女兒家暫住一周，後來搬到德州投靠兒子好幾個月，因為「家裡已經待不下去」，搬回家之後則是活在恐懼當中，現正考慮搬家。她說，史塔布與警方都不曾道歉。

丹佛警察局並未針對此案對媒體發表評論。