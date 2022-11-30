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機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

記者顏伶如／即時報導
聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)
聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

聯邦能源部核能辦公室(Office of Nuclear Energy)與舊燃料及廢棄物處理辦公室(Office of Spent Fuel and Waste Disposition)副助理秘書長布林登(Sam Brinton)，涉嫌今年9月在明尼阿波里斯-聖保羅(Minneapolis-St. Paul)機場偷竊一只維拉布萊德利(Vera Bradley)品牌行李箱而遭到竊盜重罪起訴後，已遭停職。

35歲的布林登出生時為男性，但性別認同為「非二元性別」(non-binary)，經常化妝且穿女裝。共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)29日在推特發布一張布林登身穿綠色亮片小禮服的照片，並寫：「拜登雇用的這個男人是個竊賊。」

「內幕新聞」(Insider)網站報導，根據法院紀錄，檢方調閱機場監視器錄影帶發現，布林登9月16日下午4時45分在明尼阿波里斯-聖保羅機場行李提取區，從行李運送帶上偷竊一只維拉布萊德利品牌26吋深藍色硬殼行李箱。當時布林登才剛搭乘美國航空(American Airlines)航班從華府抵達機場。

檢方指出，監視器錄影帶畫面顯示，布林登拿到行李箱後便迅速走開，搭上計程車離去。美國航空紀錄顯示，布林登並沒有托運任何行李。

根據調查，布林登在聖保羅地區高檔飯店辦理入住登記時，則帶著這只行李箱。9月18日，布林登準備搭機返回華府時，也帶著同樣的行李箱。

華府杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)監視器錄影帶顯示，布林登10月9日從歐洲返美之後，攜帶的這只行李箱。當天明尼蘇達州警方打電話詢問布林登行李箱來源，但布林登否認偷竊。

根據法院紀錄，布林登回答警方：「如果我拿錯行李，我會非常樂意歸還，可是我並沒有拿別人的東西，行李箱打開時裡面都是我的衣服。」

不過，相隔兩小時後，布林登打電話給員警道歉，並說先前「並沒有完全說實話」。布林登對警方說，當時因為太累，提領行李時拿錯箱子，到了旅館打開行李才發現拿錯。他對警方表示，很害怕被別人當人偷行李的小偷，不知道該怎麼辦。

法院紀錄顯示，行李箱裡原本有著總價值2325元的物品。

「內幕新聞」報導，能源部29日表示，布林登目前停職，職務由裴特瑞(Kim Petry)代理。布林登律師並未回應採訪要求。

布林登面臨最高五年有期徒刑，外加最高1萬元罰款。

機場 華府 能源部

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