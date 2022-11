機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

聯邦能源部員工布林登(Sam Brinton)。(圖截取自能源部)

聯邦能源部 核能辦公室(Office of Nuclear Energy)與舊燃料及廢棄物處理辦公室(Office of Spent Fuel and Waste Disposition)副助理秘書長布林登(Sam Brinton),涉嫌今年9月在明尼阿波里斯-聖保羅(Minneapolis-St. Paul)機場 偷竊一只維拉布萊德利(Vera Bradley)品牌行李箱而遭到竊盜重罪起訴後,已遭停職。

35歲的布林登出生時為男性,但性別認同為「非二元性別」(non-binary),經常化妝且穿女裝。共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)29日在推特發布一張布林登身穿綠色亮片小禮服的照片,並寫:「拜登雇用的這個男人是個竊賊。」

「內幕新聞」(Insider)網站報導,根據法院紀錄,檢方調閱機場監視器錄影帶發現,布林登9月16日下午4時45分在明尼阿波里斯-聖保羅機場行李提取區,從行李運送帶上偷竊一只維拉布萊德利品牌26吋深藍色硬殼行李箱。當時布林登才剛搭乘美國航空(American Airlines)航班從華府 抵達機場。

檢方指出,監視器錄影帶畫面顯示,布林登拿到行李箱後便迅速走開,搭上計程車離去。美國航空紀錄顯示,布林登並沒有托運任何行李。

根據調查,布林登在聖保羅地區高檔飯店辦理入住登記時,則帶著這只行李箱。9月18日,布林登準備搭機返回華府時,也帶著同樣的行李箱。

華府杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)監視器錄影帶顯示,布林登10月9日從歐洲返美之後,攜帶的這只行李箱。當天明尼蘇達州警方打電話詢問布林登行李箱來源,但布林登否認偷竊。

根據法院紀錄,布林登回答警方:「如果我拿錯行李,我會非常樂意歸還,可是我並沒有拿別人的東西,行李箱打開時裡面都是我的衣服。」

不過,相隔兩小時後,布林登打電話給員警道歉,並說先前「並沒有完全說實話」。布林登對警方說,當時因為太累,提領行李時拿錯箱子,到了旅館打開行李才發現拿錯。他對警方表示,很害怕被別人當人偷行李的小偷,不知道該怎麼辦。

法院紀錄顯示,行李箱裡原本有著總價值2325元的物品。

「內幕新聞」報導,能源部29日表示,布林登目前停職,職務由裴特瑞(Kim Petry)代理。布林登律師並未回應採訪要求。

布林登面臨最高五年有期徒刑,外加最高1萬元罰款。