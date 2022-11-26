馬斯克：蘋果若擋推特 我就自己出手機

馬斯克25日推文表示，如果蘋果決定不讓推特繼續在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機，對抗蘋果的iPhone。 路透

億萬富豪馬斯克 表示，如果蘋果 決定要將推特 從其應用程式商店（App Store）下架，他就要自己出一支手機，來和蘋果iPhone競爭。

Business Insider報導，馬斯克25日推文表示，如果蘋果最後決定不讓推特在蘋果的App Store上架，他就要自己出手機。

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone — Elon Musk (@elonmusk) 2022年11月25日

蘋果對上架App Store的App有要求許多規範，最主要要求的一項規範就是「安全」。但自馬斯克10月底接掌推特以來，他已對該平台做了許多改變，包括大規模裁員，這已導致一些負責數據隱私和內容管理的主管自動辭職。

在馬斯克提議收購推特之前，他批評推特未能做到維護自由言論原則，進而傷害民主，不久前他也自稱是自由言論絕對主義者。

馬斯克對內容控管的態度，基本上就是允許所有不違反法律的言論。此外，據傳他正計畫嘗試讓推特能利用成人或色情內容賺錢，就類似網站Only Fans。在多爾西（Jack Dorsey）等先前領導人的領導下，推特的內容控管比較小心謹慎，且著重在保護用戶的「安全」，禁止色情、仇恨言論和暴力內容。馬斯克已開始著手恢復許多因為這些內容而被封鎖的用戶帳號，例如前總統川普。