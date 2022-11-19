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國防部長：中俄相信「強權即公理」 成美最大挑戰

中央社加拿大哈利法克斯19日綜合外電報導
奧斯丁參加加拿大的哈利法克斯國際安全論壇。(美聯社)
奧斯丁參加加拿大的哈利法克斯國際安全論壇。(美聯社)

美國防部長奧斯丁今天警告，中國和俄羅斯正追求一個訴諸武力解決爭端的世界；他也矢言美國將繼續捍衛人道主義原則和國際法。

法新社報導，奧斯丁（Lloyd Austin）參加加拿大的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum，HFX）時表示，「北京和莫斯科一樣，都在尋求一個強權即公理、爭端可透過武力解決、獨裁者也可以撲滅自由之火的世界。」

奧斯丁說，莫斯科對基輔的戰爭「突顯出我們在印度-太平洋地區面臨的挑戰，（中國）也在印太區域推動一些與自由、穩定和開放國際體制願景南轅北轍的東西。」

奧斯丁指出，中國在台灣周圍的活動「越來越具挑釁意味」，北京的飛機幾乎每天都在台灣附近飛行，並對美國和盟國飛機進行多次危險攔截。

如今華盛頓當局已將中國及其重塑印太地區的努力定調為美國面臨最重大的挑戰。

上月發布的美國國防戰略也顯示，俄羅斯入侵烏克蘭，顯示莫斯科構成「急迫威脅」，華府正努力應對。

奧斯丁今天的演說結合了這兩大挑戰，他並表示，如果一個國家能夠肆意違規且不受懲罰，其他國家就會起而效仿。

他說，「戰爭還是有規則必須遵守。如果一個強國可以公然違反規則，形同鼓勵其他國家無視國際法和國際準則。」

奧斯丁也強調，莫斯科爭取伊朗和北韓等國家支持，給美國及其盟國帶來新的安全挑戰。

奧斯丁表示，烏克蘭正面臨艱困的冬季，莫斯科可能考慮動用核武，因為俄軍在戰場上節節失利。他也承諾，美國及其盟國將共同協助烏國應對挑戰。

奧斯丁說，「俄羅斯的入侵，形同預演了一個充滿暴政和動盪的世界，我們誰都不想生活在這樣的世界之中。」

奧斯丁 俄羅斯 北京

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