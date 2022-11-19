美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，專心滿足成長中子女的需求。但Gap表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑，顯示許多家庭正受到高通膨無情摧殘。 路透

美國消費者正減少前往服飾品牌Gap和Old Navy消費，尤其少買嬰兒服和童裝，顯示許多家庭正被高通膨壓得喘不過氣。

CNN報導，在景氣欠佳時，家長通常省吃儉用，先求滿足成長中子女的需求。但Gap 17日公布上季財報時表示，消費者對嬰兒服和童裝的支出下滑。除了Old Navy，Gap還握有香蕉共和國和Athleta兩大品牌。

市調機構GlobalData零售業分析師 暨執行董事桑德斯 說：「用在孩子身上的花費，是多數家長最後才會刪減的項目。Gap和Old Navy的童裝銷售下滑，意味部分家庭正肩負龐大的財務壓力。」

這些品牌主要迎合中低所得的消費者，因此支出下滑成為非常真實的指標，對預算斤斤計較的家庭受物價高漲衝擊的痛苦程度表露無遺。他們被迫少買嬰兒服或童裝。

Gap上季總銷售達40億美元，較去年同期增加2%，但Gap和Old Navy的銷售成長被嬰兒服和童裝銷售放緩所抵銷。暫代Gap執行長的馬汀（Bob Martin）在財報法說會中表示，Old Navy的顧客仍有消費意願，也就是說，最低所得的消費者不論在支出或消費頻率預料持續放緩。

不只Gap面臨此問題。根據市調機構NPD，美國今年頭十個月的嬰兒服和嬰幼童服裝銷售額年減3%，銷量年減6%。NPD首席零售業分析師柯恩認為，這是揭示家庭財務壓力的重要指標。他說，必須以全面的角度來看，例如家庭只是到平價商店購買較便宜的商品，或是總體支出都減少，值得觀察。