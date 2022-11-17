福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯商業新聞網(Fox Business)資深主播瓦尼(Stuart Varney)16日連線訪問川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)時說，川普好像已經失去昔日的魅力。(擷自Fox Business)

前總統川普 宣布角逐2024年總統大選的隔天，福斯商業新聞網(Fox Business)資深主播瓦尼(Stuart Varney)16日連線訪問川普二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)時說，川普宣布參選演說並未獲得熱烈回應，現在的川普似乎已應失去以往如同有魔力一般的魅力。

原本支持川普立場相當鮮明的瓦尼，16日連線訪問賴拉‧川普時提問說道：「我想說的是，昨晚宣布參選的演說並沒有得到熱烈回應。」

瓦尼接著說：「對我們這些站在外面看事情的人來說，川普好像已經失去昔日的魅力魔力，你了解我的意思嗎？」

影片來源：YouTube Fox Business

身為福斯新聞網(Fox News)評論員的賴拉‧川普回答表示，對於瓦尼的論述「非常不認同」。

她說，川普15日晚間在佛羅里達州 棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部宣布參加2024年大選時，現場氣氛相當熱絡，「對我來說，感覺彷彿是2015年、2016年時競選期間盛況再現」。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，某些保守派人士批評川普宣布參選的演說「能量不足，媒體報導則傳出，川普宣布參選的海湖莊園

記者會場地，工作人員禁止參加群眾在川普演說結束之前先行離席。

瓦尼在連線訪問中說，川普可以在共和黨 總統初選勝出，但到了大選卻沒有勝算。賴拉‧川普回應表示，對於川普選情感到樂觀。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點