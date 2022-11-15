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潘斯考慮角逐2024大選 稱美國有比川普更佳選擇

潘斯考慮角逐2024大選 稱美國有比川普更佳選擇

中央社華盛頓15日即時報導
前副總統潘斯在最近播出的受訪片段中表示，他與家人正「虔心考慮」2024年是否應角逐總統大位。（Getty Images）
前副總統潘斯在最近播出的受訪片段中表示，他與家人正「虔心考慮」2024年是否應角逐總統大位。（Getty Images）

前副總統潘斯（Mike Pence）在最近播出的受訪片段中表示，他與家人正「虔心考慮」2024年是否應角逐總統大位，還說美國未來會有比前總統川普更好的選擇。

有線電視新聞網（CNN）報導，各界預期川普（Donald Trump）今天將宣布2024年再次逐鹿白宮。美國廣播公司（ABC）主持人穆爾（David Muir）詢問潘斯是否認為自己能擊敗川普，潘斯回答：「嗯，那種事讓別人說去，我們想不想試則由我們決定。」

被問到他是否認為前老闆川普應該回任總統，潘斯說：「我想這得由美國人民決定，但我認為，未來我們會有更好的選擇。」

「而對我和我的家人來說，我們將思考自己將扮演什麼角色。」

潘斯對於2024年的計畫一直含糊其辭，但他向來被認為是共和黨總統初選的潛在參選人，但他若是正式宣布參選，幾乎勢必會遭到川普強烈反對。

2021年1月6日，當時身兼參議院議長的潘斯與國會議員齊聚國會大廈，準備正式確認2020年總統大選由民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝選，卻發生國會暴動事件。

穆爾追問潘斯，為何川普當天不趕快行動阻止暴力，潘斯回答，他「無法說明總統（當天）在做什麼」，而且當天他從未聽到來自川普或白宮的消息。

潘斯還說，事發當下他並「不害怕」，而是「對我所見充滿憤怒」。特勤局人員起初希望潘斯離開國會大廈，但他不願上車，「我就是不希望那些暴民看到副總統的車隊加速離開國會山莊，我不想讓他們稱心如意」。

潘斯將於今天出版回憶錄「願上帝助我」（So Help Me God）。根據「華爾街日報」節錄的書本內容，潘斯在以第一人稱自述的回憶錄中說，2020年總統大選落敗後，他曾鼓勵川普東山再起。

潘斯勸川普可以先贏得喬治亞州聯邦參議員選舉、2021年維吉尼亞州州長選舉，以及2022年期中選舉，然後再戰2024。但川普似乎不為所動，厭倦地說，「我不知道，2024太遠了」。

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