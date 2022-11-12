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矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

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矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

編譯組／聖他克拉拉12日電
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）

美國郵局（United States Postal Service）和聖他克拉拉縣選務處（Registrar of Voters）正在對一名女子的報告展開調查。該女子，稱她在聖他克魯茲山的一個峽谷中發現了一個塞滿了有效和完整的聖他克拉拉縣選票的破袋子，據報導，這只破袋子被丟棄在17號公路附近的Sugarloaf路。

自己寄出的選票被找回的維特金夫婦（Lou and Janet Witkin）告訴NBC灣區，他們上周六（5日）在西聖荷西Payne大道上的一個郵局投寄了選票，令他們大惑不解的是，郵件怎麽會從郵箱到了聖他克魯茲。

發現選票的尼曼（Julie Nieman）告訴NBC灣區，她在騎摩托車上班路上發現了被撕破的袋子，並注意到了這些選票。「有人試圖讓這些郵件看起來不易被發現，這是我的感覺。他們被從深山溝的邊緣扔下去，扔得挺遠，山坡也很陡峭。」

NBC灣區電視台周五（11日）下午晚些時候向選務處和郵政部門報告了這一發現，因此調查還處於早期階段。

選務處不願對發生了什麽、或這些選票是如何落入聖他克魯茲山的做任何揣測，但對NBC灣區提供的照片做了仔細察看。

選務處的Shannon Bushey說：「從照片上看，有選票與非選舉材料混在一起。所以從這點出發，你會認為這可能來自郵政流程。」

選務處提醒選民，他們可以通過訪問選務處網站追蹤他們的選票，以確保選票最終到達它應該到達的地方。

聖他克拉拉縣的一個投票中心。 （電視新聞截圖）
聖他克拉拉縣的一個投票中心。 （電視新聞截圖）

灣區 克魯茲 郵政

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