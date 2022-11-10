婦人長達45年指控父親是連續殺人犯 FBI終於參與調查

53歲愛阿華州婦人露西‧史徒狄45年來多次指控其父是綁架並殺害數十人的連續殺人犯，警方終於啟動調查。(擷自HLN畫面)

53歲愛阿華州 婦人露西‧史徒狄(Lucy Studey)童年時期就指控父親是綁架並殺害數十人的連續殺人犯，並說曾在父親指使下幫忙埋屍，但45年來並未獲得檢警機關回應。尋屍犬(cadaver dogs)上周在露西‧史徒狄指證的埋屍地點嗅出人類遺骸反應之後，警方終於啟動調查，聯邦調查局(FBI )也派員參與調查。

露西‧史徒狄的父親唐納德‧史徒狄(Donald Dean Studey)已於2013年過世，享年75歲。

新聞周刊(Newsweek)報導，露西‧史徒狄表示，從小學二、三年級就開始跟老師、校長以及牧師說父親殺人，但某些師長建議她，家醜不應外揚。

她表示，曾打電話向愛阿華州與內布拉斯加州 警方報案，可是員警都把她的陳述當成青少年的想像。她表示，曾多次向警方表示，願意接受測謊以證明所說為真，曾經向聯邦調查局及警方各自提供錄音證詞。

愛阿華州弗里蒙特郡警長艾斯特羅普(Kevin Aistrope)受訪時說，大約10年前，露西‧史徒狄打電話到警長辦公室報案，一名員警後來前往她所描述的地點查看，但未發現任何可疑之處。

去年初，弗里蒙特郡警官華克(Mike Wake)再度接到她的報案電話，警方終於對於指控內容嚴肅面對。

華克對於露西‧史徒狄證詞特別感到興趣的關鍵在於，她所說的一口水井，座落於遭到大規模翻修、伐木開採的偏遠地點，雖然數十年來環境已經變得面目全非，但露西‧史徒狄仍然可以清楚指出明確位置。

警方派出的尋屍犬，4日在露西‧史徒狄提供的水井地點附近嗅出地底下可能埋有人類遺骸。她向警方檢舉的埋屍地點位於奧馬哈(Omaha)南部約40哩的瑟爾曼(Thurman)。

新聞周刊報導，聯邦調查局奧馬哈分局已派員協同愛阿華州犯罪調查局(Iowa Division of Criminal Investigation)、弗里蒙特郡警長辦公室展開調查，下周將開會討論接下來的行動步驟。

根據露西‧史徒狄證詞，大約70具屍體被埋100深的廢棄水井當中。新聞周刊報導，警方接下來的調查行動，搜查範圍包括超過10英畝的土地，必須一一確認可能埋有屍體的具體位置。

露西‧史徒狄的姊姊蘇珊‧史徒狄(Susan Studey)則對新聞周刊表示，妹妹的指控都不是真的。蘇珊‧史徒狄說，尋屍犬嗅到的遺骸可能是多年前出生時便為死胎的一名姑姑，遺體被放在鞋盒裡，掩埋在警方正在調查的地點。

蘇珊‧史徒狄說，父親在世時雖然嚴厲，但絕對不是殺人犯，「我比妹妹年長兩歲，如果父親是殺人犯，我肯定會知道。他真的不是，我希望父親的名譽不要被污衊」。

影片來源：YouTube Court TV