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賓州費城傳槍響 九人送醫

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賓州費城傳槍響 九人送醫

編譯柯立偉／綜合6日電
賓州費城肯辛頓區(Kensington)東阿利根尼大道(East Allegheny)及肯辛頓大道附近一間酒吧5日晚間傳出槍響。（取材自推特@JaclynLeeTV）
賓州費城肯辛頓區(Kensington)東阿利根尼大道(East Allegheny)及肯辛頓大道附近一間酒吧5日晚間傳出槍響。（取材自推特@JaclynLeeTV）

5日晚間10時45分，賓州費城肯辛頓區(Kensington)東阿利根尼大道(East Allegheny)及肯辛頓大道附近一間酒吧傳出槍響，槍手擊發了至少40發子彈，九人被送往醫院急救。

警方指出，送醫的九人中兩人情況危急，另七人穩定，目前受害者的身分尚在確認中，初步只確認沒有未成年人受傷；費城警察局副局長史丹佛(John Stanford)說：「在我們這座城市裡，有些厚顏無恥的傢伙蔑視法律、不在乎這裡有多少警察、不在乎這裡有多少人，我們要做的就是將這些人繩之以法。」

至於槍案動機，警方表示目前仍在調查中；史丹佛說：「初步看起來是槍手鎖定目標，然後下車對目標瘋狂射擊，但我們目前沒有太多的資訊。」

警方正在全力追緝凶手，並歡迎任何目擊者向警方提供訊息。

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