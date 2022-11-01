我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逃離等死封城：鄭州富士康「徒步返鄉潮」的中國封控失靈？

明年3月？中國清零傳將鬆綁 國際油價上揚

刁難歧視領補貼租客 遭重罰…華府3公司砸千萬元和解

記者張筠／華盛頓即時報導

華府檢察長拉辛(Karl Racine)近日宣布，因歧視租客被吿，三家房地產公司近日同意以1000萬元與華府和解，這是全美住房歧視案中最大的民事處罰；相關公司被迫解散且轉移所有權，涉及歧視的房產高層執照被沒收，未來15年內不可在華府經營房地產。

拉辛辦公室表示，三家房地產公司分別是DARO管理公司、DARO房產公司、Infinity房產公司，拉辛2020年起訴DARO集團及其管理層違反華府的民權法和消費者保護法，在華府第一、二、三區的15棟公寓中，刁難許多參與住房補助計畫的租客，或拒絕向他們提供租房服務，上述行為構成歧視。

根據和解文件，三家房地產公司和管理層須為住房歧視向華府支付1000萬元的民事罰款，且永遠停止在華府的房產管理及物業服務，DARO集團須解散其物業管理部門，在18個月內將其擁有的所有物業管理資產交給第三方公司，被告的所有公司及高官未來也永遠不能在華府擁有任何物業管理公司或房產集團。

拉辛辦公室也沒收拜理(Carissa Barry)的華府房地產執照，且禁止她在15年內恢復或申請新執照。

拉辛表示，此案結果對華府民眾是一大勝利，「所有人都應藉此明確：若在華府歧視領取房產補貼的租客，必會面臨嚴重後果」，房東不接受政府發放的住房代金券(voucher)，或因租客的身分而不提供平等服務，都違反華府法律。

華府 歧視 房地產

上一則

「塔可餅救了我們」新州一家疫情失業 從餐車賣到開店

下一則

教育部長確診新冠 昨晚還在白宮參加萬聖節派對

延伸閱讀

台積電赴美投資求兩全 挑戰多於機會 攸關台灣安危

台積電赴美投資求兩全 挑戰多於機會 攸關台灣安危

華府憂：拜登面臨「不可測」的習近平時代

華府憂：拜登面臨「不可測」的習近平時代
華府校車肇事 司機2度酒駕引發家長擔憂

華府校車肇事 司機2度酒駕引發家長擔憂
奉行一中政策 美台工作小組會議華府談國際參與

奉行一中政策 美台工作小組會議華府談國際參與

熱門新聞

華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

2022-10-26 20:16
79歲的皮拉托現在還是得每天凌晨2時半出門，去芝加哥一家肉品包裝廠上班。臨走前都不忘擁抱一下69歲的妻子馬蒂娜。(美聯社)

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

2022-10-26 21:15
關鍵州賓州的民主黨候選人費特曼(左)與共和黨候選人奧茲。(美聯社)

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

2022-10-29 22:40
鳳凰城大都會區創下13%的年度最大通膨率，亞利桑納州共和黨州長參選人卡麗‧雷克聲勢提高，支持者在其競選總部聚集。(Getty Images)

通膨飆、股市跌 最後關頭…經濟選民倒向共和黨

2022-10-30 20:40
警方確認今晨潛入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者為42歲德裴普（David DePape）。（美聯社資料照片）

對裴洛西夫婿施暴 嫌犯被指右翼裸體主義者

2022-10-28 19:28

超人氣

更多 >
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」