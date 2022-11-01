「塔可餅救了我們」新州一家疫情失業 從餐車賣到開店

新州一個家庭在疫情期間全家失業，被迫在社區賣起塔可餅維生，獲得顧客熱烈回應後開始經營餐車，現在更開了第一家餐館。（Getty Images）

新冠疫情 期間，曾開車經過新澤西州 林地公園(Woodland Park)的民眾，也許會注意到有一家人在桌子上擺攤販賣手工塔可餅，他們是馬丁內斯·德迪奧斯(Martinez de Dios)一家。受到疫情打擊，他們全家人都失去了工作，為了維持生計，德迪奧斯家開始在社區街頭賣起一份5元的塔可餅。

地方媒體NJ Advance Media報導，共同合夥人麥菈·洛佩茲(Myrah Lopez)透露：「我們的鄰人隔天會回來，買更多塔可餅。這個情況出乎我們預料，但我們很開心。」

經過一番努力，德迪奧斯家終於存夠錢買下一輛餐車，並取名為「NJ塔可餅是生活」(Tacos-is-Life-NJ)。

洛佩茲說：「塔可餅救了我們。我們原本非常絕望，從沒想到塔可餅會是解方。我們去年10月在林地鎮(Woodland)啟動這輛餐車，結果非常成功。」

即使在競爭激烈的新州經營，這輛餐車仍很快就受到歡迎；洛佩茲記得他們在北澤西四處停靠，在各地活動租訂攤位，顧客都排起長龍，而現在，他們於10月初開張的第一家實體店也大受歡迎。

洛佩茲表示：「大家喜歡我們的餐點，過去這周六，我們的門口排起了隊伍。我們使用道地且新鮮的墨西哥 食材，並且在食物中放進很多的愛，我想人們感受到這份愛。」

洛佩茲將他們一家的成功歸功於一件事：「你明白我提到的這份愛嗎？這份愛是真實存在的。我們的媽媽教導我們放很多愛到料理中，這代表我們在乎客人，希望他們快樂，我們做了一切來確保我們提供最棒的餐點。」

而她口中的母親約蘭達‧馬丁內斯‧德迪奧斯(Yolanda Martinez de Dios)也是這家餐廳的老闆之一，約蘭達還記得她過往圍繞著食物的家庭生活，年輕時她從墨西哥移民到新澤西，而現在全家人每天一起製作美味的塔可餅，「我們從年輕時就在學料理，而我和我的孩子延續了這項傳統，看到他們在這裡做他們最愛的事，讓我很開心、自豪。」