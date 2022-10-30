通膨飆、股市跌 最後關頭…經濟選民倒向共和黨

鳳凰城大都會區創下13%的年度最大通膨率，亞利桑納州共和黨州長參選人卡麗‧雷克聲勢提高，支持者在其競選總部聚集。(Getty Images)

華爾街日報(WSJ)報導，個人財務狀況艱困時，選民經常會懲罰執政黨，如今期中選舉 將至，經濟成為民主黨 最大負累；降低通膨和刺激經濟成為多數選民首要議題，民調顯示選民在經濟方面更信任共和黨 。

選民背負著經濟壓力，準備在11月期中選舉投下其選票。WSJ指出，通膨逼近40年高峰，重大股票指數也從高點劇跌，貸款利率也攀至逼近2002年新高紀錄；經濟學者表示，明年有可能面臨經濟衰退。

WSJ分析，國會民主黨人和拜登總統盼聯邦最高法院推翻聯邦墮胎權後，能夠為其選情注入動力，民主黨也盼推動降低處方籤藥價，以及2021年1月6日國會暴動後續發展等議題，有助其選情。

民主黨政府也帶來一些經濟亮點，失業率維持在3.5%，幾乎是過去逾50年低點；全國平均油價也從夏季高點降低，但在亞利桑納和內華達等部分選戰州仍偏高。

聯邦28日數據顯示，今年第三季勞工薪水與福利比去年同期增加；聯邦27日數據也顯示，美國第三季經濟以堅穩步調擴張。

儘管如此，綜觀歷史，共和黨今年仍具重新掌握眾院的優勢；根據聖塔芭芭拉加州大學(USCB)「美國總統計畫」數據，在二戰後美國，執政黨在新總統任內的第一次期中選平均會失去28個眾院席次。

1936年至2018年的期中選舉中，總統支持度與其政黨的眾院選舉表現具相關性；「美國總統計畫」發現，總統支持度落在40%至45%，其政黨平均會減少36個席次，而拜登今年滿意度大多落在此範圍。

密西根大學消費者情緒民調(Consumer Sentiment Survey)6月評估家庭對經濟看法，其指出民眾的經濟信心創下1952年以來新低，雖然之後上升，但消費者樂觀指數仍維持在低點。

「經濟創新組織」(EIG)分析，多數參院選舉競爭激烈的州民自認面臨更大通膨壓力，包括亞利桑納、喬治亞、內華達、北卡羅萊納州，這些州恢復疫情期間流失的工作，但也因此更容易面臨通膨問題。

在全國21個大都會區中，鳳凰城大都會區創下13%的年度最大通膨率，一名選民表示，他通常只在總統選舉時投票，但今年期中選舉打算投給共和黨，因他不滿學貸減免計畫造成政府財政負擔。

北卡州一名獨立選民前兩次總統選舉投給前總統歐巴馬和川普，她說經濟是左右她今年投票的關鍵，因此她的選擇傾向共和黨。