WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

被加拿大拘押的華為 公司前財務長孟晚舟 以及遭中國監禁的兩名加國公民在2021年9月25日分別獲釋，是近年外交上最重要的換囚事件之一，雙方政府為此進行了3年秘密交涉。

「華爾街日報」（WSJ）報導，加拿大警方2018年12月應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，罪名是就美國對伊朗的制裁令詐騙銀行。當時通信業巨頭華為即將在同業競爭中勝出，為全球多數大經濟體建設5G 通訊網路。

時年50歲的孟晚舟被捕以及美國企圖將她引渡審判，使她在中國有如烈士，也象徵美國對中國這個最為逼近的競爭對手敵意日深。

數天之後，中國逮捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Kovrig），以作為報復。

在美、中日益激烈的權力競爭中，這些事件是轉捩點，使雙方競爭由相互提防激化成全面敵意。和上個世紀美國與蘇聯的冷戰不同，逮捕事件反映出美、中相互爭奪國際數據流的控制權乃至全球商務的至高地位。

中、美、加3方為營救被捕者所進行的談判，使得彼此關係緊張。這3方都必須應對各自的安全顧慮以及內部的政治壓力，美方力促中國領導人習近平釋放兩名加國公民，並指他們2人被捕證明了中國漠視國際法。習近平則認為，孟晚舟被捕是美國為阻擋中國進步所再次使出的卑劣技倆。

白宮對此事影響很大，華為是美國爭奪對5G控制權的對手，這種無線網路將為世界各地的裝置傳輸數據，美國不願在競爭中落敗。

美國國家安全官員早就認為，華為對美國構成了危險，它正為中國建立一個可用來監視全世界的架構，而其他國家認為這種危險可以處理。

美國網路間諜2009年曾滲透華為內部網路進行了解，使聯邦調查局（FBI）情報分析人員擔心，華為可能使用相同的網路進行情報偵蒐，並將此報告上層。此後國防部官員即勸告全美各電信公司，不要使用華為的設備，國會2012年的調查也得到相同結論。

到了前總統川普執政時期，華為領先同業似乎到了無法超越的程度，美國情報官員之間流傳的一項分析警告，華為在全球5G設備的市占率將達到80%。

美國國家安全官員擔心，這將使中國手握監視工具，可蒐集各種機密，由核電廠的設計圖到北大西洋公約組織（NATO）的軍事計畫不等。

美國現任總統拜登2021年1月就職後，習近平認為孟晚舟案是中、美修復關係的障礙，同時中國已展現出有對抗西方挑釁的足夠決心，於是指示副外長謝鋒，設法結束這個僵局。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）2021年7月在天津與中國官員會談時說，只要孟晚舟能與美國檢方達成和解，國務院不會阻擋她的回家之路，而這正是謝鋒希望獲得的保證，這為雙方換囚舖平了道路。

這件事之後，華為也確定被逐出歐洲和北美大部分5G網路市場。