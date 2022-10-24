哈佛等機構聯合研究：染疫症狀不同與接種疫苗進度有關

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)等醫療機構聯合研究發現，民眾感染新冠病毒後出現哪些主要症狀，會因為接種疫苗狀況不同而有差別。美聯社

哈佛大學 陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)等醫療機構聯合研究發現，民眾感染新冠病毒後出現哪些主要症狀，會因為接種疫苗 狀況不同而有差別。完整接種(fully vaccinated)民眾如果感染新冠病毒，最常出現的症狀為喉嚨痛，只接種一劑疫苗或不曾接種疫苗的民眾，最常出現的染疫症況則為頭疼。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院與波士頓麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)、英國倫敦國王學院(King's College London)、史丹福大學醫學院(Stanford University School of Medicine)以及健康訊息應用程式ZOE共同進行的「ZOE健康研究」(ZOE Health Study)指出，已經完整接種新冠疫苗的民眾如果染疫，最常出現的症狀依序為：喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽不止、頭疼。

只接種一劑新冠疫苗的民眾，感染新冠病毒時最常發生的症狀依序為：頭疼、流鼻水、喉嚨痛、打噴嚏、咳嗽不止。不曾接種疫苗的民眾感染新冠病毒時最常出現的染疫症況依次則為：頭疼、喉嚨痛、流鼻水、發燒、久咳不止。

報告指出，如果突然大量打噴嚏，可能代表已經接種疫苗的人感染了新冠病毒，即使身體只有輕微不適，也應該進行病毒檢測 並自我隔離，以保護家人、親友及同事的健康安全。

研究報告指出，已經接種新冠疫苗的民眾，如果發現自己莫名其妙突然一直打噴嚏，最好留在家裡不要出門，並且進行病毒檢測，避免將病毒傳染給屬於高風險族群的家人或同事。

研究人員指出，打噴嚏是病毒傳播的主要方式之一，為避免噴沫散布，咳嗽或打噴嚏時要用面紙蓋住，或用手肘遮掩；手部碰觸眼睛、鼻子或嘴巴之前要先洗手。