我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／從陌生人墓碑發現食譜烤餅乾 網紅大讚：好吃得要死

紅藍卡開放登記期展開 2023年有哪些新項目

哈佛等機構聯合研究：染疫症狀不同與接種疫苗進度有關

記者顏伶如／即時報導
哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)等醫療機構聯合研究發現，民眾感染新冠病毒後出現哪些主要症狀，會因為接種疫苗狀況不同而有差別。美聯社
哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)等醫療機構聯合研究發現，民眾感染新冠病毒後出現哪些主要症狀，會因為接種疫苗狀況不同而有差別。美聯社

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院(Harvard T.H. Chan School of Public Health)等醫療機構聯合研究發現，民眾感染新冠病毒後出現哪些主要症狀，會因為接種疫苗狀況不同而有差別。完整接種(fully vaccinated)民眾如果感染新冠病毒，最常出現的症狀為喉嚨痛，只接種一劑疫苗或不曾接種疫苗的民眾，最常出現的染疫症況則為頭疼。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院與波士頓麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)、英國倫敦國王學院(King's College London)、史丹福大學醫學院(Stanford University School of Medicine)以及健康訊息應用程式ZOE共同進行的「ZOE健康研究」(ZOE Health Study)指出，已經完整接種新冠疫苗的民眾如果染疫，最常出現的症狀依序為：喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、咳嗽不止、頭疼。

只接種一劑新冠疫苗的民眾，感染新冠病毒時最常發生的症狀依序為：頭疼、流鼻水、喉嚨痛、打噴嚏、咳嗽不止。不曾接種疫苗的民眾感染新冠病毒時最常出現的染疫症況依次則為：頭疼、喉嚨痛、流鼻水、發燒、久咳不止。

報告指出，如果突然大量打噴嚏，可能代表已經接種疫苗的人感染了新冠病毒，即使身體只有輕微不適，也應該進行病毒檢測並自我隔離，以保護家人、親友及同事的健康安全。

研究報告指出，已經接種新冠疫苗的民眾，如果發現自己莫名其妙突然一直打噴嚏，最好留在家裡不要出門，並且進行病毒檢測，避免將病毒傳染給屬於高風險族群的家人或同事。

研究人員指出，打噴嚏是病毒傳播的主要方式之一，為避免噴沫散布，咳嗽或打噴嚏時要用面紙蓋住，或用手肘遮掩；手部碰觸眼睛、鼻子或嘴巴之前要先洗手。

疫苗 檢測 哈佛大學

上一則

命大 魯西迪遇襲漸康復 但一眼失明、一手失能

延伸閱讀

食藥署下指引？高端EUA提早1年

食藥署下指引？高端EUA提早1年
病例數若續減 最快下周研議縮短隔離

病例數若續減 最快下周研議縮短隔離
聯邦若停購 輝瑞新冠疫苗每劑收費110至130元

聯邦若停購 輝瑞新冠疫苗每劑收費110至130元
疫苗打愈多恐釀免疫疲勞? 「不會」

疫苗打愈多恐釀免疫疲勞? 「不會」

熱門新聞

加州、夏威夷州及維吉尼亞州分別推出通膨紓困計畫，為符合資格的居民發放通膨紓困支票(Inflation Relief Checks)。(美聯社)

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

2022-10-18 12:09
美國航空(American Airlines)。美聯社

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

2022-10-17 09:57
去年全美消費者投訴網路犯罪受害損失逾4億2900萬元，這些騙局平均損失30萬元。(Getty Images)

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

2022-10-20 21:53
華盛頓州韓裔女子安英淑(右)在一處樹林遭分居丈夫安蔡景(左)活埋數小時，最終從坑洞逃出獲救。(KIRO7電視截圖)

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

2022-10-22 10:43
普林斯頓大學教授謝宇。（百度百科）

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

2022-10-20 10:45
好萊塢第一位華裔美籍電影明星的黃柳霜。資料照片。(路透)

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

2022-10-19 01:12

超人氣

更多 >
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品

好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品
胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件
無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮
20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆

20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆