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國家衛生研究院11年研究：直髮膏成份恐致子宮內膜癌

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國家衛生研究院11年研究：直髮膏成份恐致子宮內膜癌

記者顏伶如／即時報導
示意圖。Photo by Giselle Lazcano on Unsplash
示意圖。Photo by Giselle Lazcano on Unsplash

國家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)針對3萬3947名不同族裔婦女進行11年追蹤研究發現，直髮膏美髮產品當中的化學成份可能導致子宮內膜癌(uterine cancer)，使用越頻繁者罹癌機率相對增加。研究人員發現，過去一年當中曾經使用直髮膏四次以上的婦女，得到子宮內膜癌的機率約為不曾使用直髮膏婦女的2.5倍。

國家衛生研究院17日公布最新研究報告指出，研究人員針對年齡在35歲至74歲之間、來自不同族裔的共計3萬3947名婦女，進行歷時大約11年的長期追蹤，統計顯示，追蹤對象裡有378人診斷發現罹患子宮內膜癌。

主持這項研究報告的美國國家環境衛生研究所(U.S. National Institute of Environmental Health Safety，NIEHS)流行病學家懷特(Alexandra White)指出：「根據我們推估，從來不曾使用直髮膏(hair straighteners)的婦女，到了70歲時得子宮內膜癌的機率為1.64%，但經常使用直髮膏的婦女，得到子宮內膜癌的機率則為4.05%。」

直髮膏使用的化學成份含有內分泌干擾物質(endocrine disruptors)，致癌風險可能提高。常見於美髮產品當中的香水、羥基苯甲酸酯(Parabens)、鄰苯二甲酸酯類(phthalates)等物質，可能影響人體內分泌系統調節荷爾蒙的正常功能。

研究報告撰寫作者、國家環境衛生研究所流行病學部研究學者張哲融(Che-Jung Chang)指出，非洲裔婦女使用直髮膏、軟髮產品(relaxer products)機率較其他族裔女性頻繁，而且傾向於從年輕時就開始使用這些美髮產品，因此研究發現非洲裔女性罹癌風險相對較高。

先前研究報告曾指出，內分泌干擾物質與罹患乳癌、卵巢癌有關聯。懷特指出：「重要的是，要把研究結果放在大環境底下來看，子宮內膜癌是相對罕見的一種癌症。」

根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)資料，子宮內膜癌是美國最常見的婦科癌症(gynecologic cancer)，比子宮頸癌、卵巢癌更為普遍。

癌症 致癌 CDC

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