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普渡大學宿舍驚傳兇殺案 亞裔國際生殺死室友

普渡大學宿舍驚傳凶殺案 亞裔國際生殺死室友

特派員黃惠玲／即時報導
普渡大學學生宿舍McCutcheon Hall，5日凌晨傳出凶殺案。(普渡大學官網截圖)
普渡大學學生宿舍McCutcheon Hall，5日凌晨傳出凶殺案。(普渡大學官網截圖)

印第安納州普渡大學5日凌晨驚傳學生宿舍凶殺案，一名來自韓國的22歲國際學生沙吉明(Ji Min Sha，音譯)將同寢室室友20歲的查達(Varun Manish Chheda)殺死，當地警局表示，此宗謀殺的原因仍在調查，根據同樓層的其他學生表示，案發時曾被疑似尖叫聲的巨大聲響吵醒。

普渡大學發言人確認這宗謀殺案發生在校園，該校表示，5日凌晨12時44分，警察接到報案趕到學生宿舍McCutcheon Hall後，發現一名學生陳屍宿舍房間，警方表示，兇嫌自行打電話報案，嫌犯與死者兩人為同寢室室友。

當地Tippecanoe郡法醫辦公室隨後公布，死者為20歲的查德，家住在印第安納波利斯，他是普渡大學數據科學大四學生，再過一個月就要滿21歲，實際死因將在解剖屍體後公布。

普渡警局警長維特(Lesley Wiete)表示，兇嫌為22歲的沙吉明，他已經被逮捕，並初步面臨謀殺控罪，他就讀該校網路安全科系三年級，警方說，沙吉明為來自韓國的國際學生。維特說，這宗凶殺案是「無緣無故」且「毫無意義」的攻擊行為。

維特表示，該凶殺案可能會有目擊者，但他們並沒有跟死者同間房，在警方進行調查時，同樓層的八名學生被暫時撤離宿舍房間。

住在該宿舍樓的學生Jad Khalaf說，他沒有立即收到學校的警報，他是從住在阿拉伯聯合大公國的父母那裡獲知此消息。他說，他從未質疑過普渡大學的校園安全，但對這次的殺人案感到震驚。

普渡媒體與公關總監多提(Tim Doty)說，學生所以沒有收到立即警報，是因為嫌疑人自行撥打911報案，且立即被拘留。校方也在5日上午發布聲明，對於受害者與家人、朋友表達哀悼，並表示保障學生安全是學校的優先要務，學校同時鼓勵學生，如有需要可尋求該校心理諮商服務。

警察 印第安納州 聯合國

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