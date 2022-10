LED重要推手荷羅雅克享耆壽93歲 擁41項專利發明

LED研究先驅、對這個領域有重大貢獻的學者暨工程師荷羅雅克。(取材自維基共享資源Wikimedia Commons)

LED研究先驅、對這個領域有重大貢獻的學者暨工程師荷羅雅克(Nick Holonyak Jr.),同時是雷射光碟技術等41項專利發明人近日過世,享耆壽93歲。

「紐約時報」今天報導,荷羅雅克9月18日去世的消息由他任教的母校伊利諾大學香檳校區(University of Illinois Urbana-Champaign)公布。

1962年荷羅雅克服務於奇異 公司(General Electric Company,GE)期間,發明第一個可見紅光二極體,是日後平板電視、筆記型電腦等重要的背光元件。

奇異公司光電研究所經理戈帝(Mary Beth Gotti)在2012年慶祝荷羅雅克的發明50週年慶時讚譽:「荷羅雅克是國寶。他的好奇心、探索和發明的動力,激發很多學生及無數創新發明。」

荷羅雅克形容發光二極體(LED)是「終極燈」,「電流本身就是光」,最終會取代細鎢絲加熱發光的「白熾燈泡」,以及使用電離氣體發光的「螢光燈」。

科技記者、「LED:未來照明的歷史」(L.E.D.: A History of the Future of Lighting,暫譯)一書作者強斯東(Bob Johnstone)表示,荷羅雅克除了發明第一個可見LED,且一開始就預言LED會取代所有其他形式的電燈,現在的方向正是如此。

荷羅雅克擁有41項專利,並獲全球能源獎、國家科學與技術獎章和美國國家工程院德瑞波獎(Draper Prize)等。

荷羅雅克於1928年11月3日出生在伊利諾州,父母來自現今稱為西烏克蘭的移民,他的父親曾是礦工。

他是家中第一個接受正式教育的人,在幫乾爹修理福特Model T汽車的點火線圈時開始迷上電學。15歲時曾在伊利諾中央鐵路公司打工。

大一時,拒絕一位講師要他轉到化學系的邀請,堅持對電子科學的興趣,一路攻讀,在1954年獲伊利諾大學香檳校區電機工程博士,也是日後獲兩次諾貝爾 物理獎巴丁(John Bardeen)指導的第一位研究生。

荷羅雅克於1957年至1963年間效力奇異公司,之後回到母校任教,並與台裔教授馮明(Milton Feng)在校內共同營運電極雷射研究中心。

喬治亞理工學院複合半導體中心主任杜比(Russell D. Dupuis)說,荷羅雅克錯過兩次諾貝爾物理獎,包括2014年與2000年的得主都是「奠基於荷羅雅克的重要研究」。

荷羅雅克2012年接受「全國公共電台」(NPR)「科技國家」(Tech Nation)節目訪談時提到,他從沒用過鼓勵大學教授研究創新的「學術休假」(sabbatical leave)福利,「我一直住在遊戲場裡,去玩創意想法,然後看看能否做出什麼」。