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LED重要推手荷羅雅克享耆壽93歲 擁41項專利發明

中央社／舊金山30日專電
LED研究先驅、對這個領域有重大貢獻的學者暨工程師荷羅雅克。（取材自維基共享資源Wikimedia Commons）
LED研究先驅、對這個領域有重大貢獻的學者暨工程師荷羅雅克。（取材自維基共享資源Wikimedia Commons）

LED研究先驅、對這個領域有重大貢獻的學者暨工程師荷羅雅克（Nick Holonyak Jr.），同時是雷射光碟技術等41項專利發明人近日過世，享耆壽93歲。

「紐約時報」今天報導，荷羅雅克9月18日去世的消息由他任教的母校伊利諾大學香檳校區（University of Illinois Urbana-Champaign）公布。

1962年荷羅雅克服務於奇異公司（General Electric Company，GE）期間，發明第一個可見紅光二極體，是日後平板電視、筆記型電腦等重要的背光元件。

奇異公司光電研究所經理戈帝（Mary Beth Gotti）在2012年慶祝荷羅雅克的發明50週年慶時讚譽：「荷羅雅克是國寶。他的好奇心、探索和發明的動力，激發很多學生及無數創新發明。」

荷羅雅克形容發光二極體（LED）是「終極燈」，「電流本身就是光」，最終會取代細鎢絲加熱發光的「白熾燈泡」，以及使用電離氣體發光的「螢光燈」。

科技記者、「LED：未來照明的歷史」（L.E.D.: A History of the Future of Lighting，暫譯）一書作者強斯東（Bob Johnstone）表示，荷羅雅克除了發明第一個可見LED，且一開始就預言LED會取代所有其他形式的電燈，現在的方向正是如此。

荷羅雅克擁有41項專利，並獲全球能源獎、國家科學與技術獎章和美國國家工程院德瑞波獎（Draper Prize）等。

荷羅雅克於1928年11月3日出生在伊利諾州，父母來自現今稱為西烏克蘭的移民，他的父親曾是礦工。

他是家中第一個接受正式教育的人，在幫乾爹修理福特Model T汽車的點火線圈時開始迷上電學。15歲時曾在伊利諾中央鐵路公司打工。

大一時，拒絕一位講師要他轉到化學系的邀請，堅持對電子科學的興趣，一路攻讀，在1954年獲伊利諾大學香檳校區電機工程博士，也是日後獲兩次諾貝爾物理獎巴丁（John Bardeen）指導的第一位研究生。

荷羅雅克於1957年至1963年間效力奇異公司，之後回到母校任教，並與台裔教授馮明（Milton Feng）在校內共同營運電極雷射研究中心。

喬治亞理工學院複合半導體中心主任杜比（Russell D. Dupuis）說，荷羅雅克錯過兩次諾貝爾物理獎，包括2014年與2000年的得主都是「奠基於荷羅雅克的重要研究」。

荷羅雅克2012年接受「全國公共電台」（NPR）「科技國家」（Tech Nation）節目訪談時提到，他從沒用過鼓勵大學教授研究創新的「學術休假」（sabbatical leave）福利，「我一直住在遊戲場裡，去玩創意想法，然後看看能否做出什麼」。

奇異 諾貝爾 General Electric

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