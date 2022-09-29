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世說新聞╱警車也撞 為何臨街華商屢屢遭殃

颶風橫掃佛州 房車全泡水 倖存居民：失去一生所有

美貧富差距惡化：300萬富人身家 超過2.9億人財富總和

記者張聲肇／即時報導

國會預算處(Congressional Budget Office)最新報告指出，美國當前的貧富差距比1980年代更糟，1989年美國最窮的50％人口，還擁有全國總財富的4％，如今縮小一倍，僅剩2％。

中等階層和中高階層，也就是家庭財富在全國最富50％和90％之間的人，他們的總財富占全國總財富從1989年33％，在2019年跌到26％。

報告指出，前10％最高收入階級總財富的全國占比升到66％，頂尖1％富豪的占比增加最多；亦即頂尖1％階級300萬人的總財富，比全國中上階級、中等階級和中下階級90％2億9100萬人的總財富還多。

預算處應佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)要求，提出這份美國財富分配變化報告。桑德斯參選總統時，專打「貧富不均」牌。

他接受CBS晨間節目訪問時說，「當今的美國社會，頂尖的『億萬富翁』階級日子過得超舒服，勞工階級(藍領白領)落後他們越來越遠」。

他說，「過去50年來，財富重新大分配的結果就是，頂尖1％的財富成兆增加，勞工階級和中產階級則變窮」。

預算處說，勞工階級向來靠家庭資產當跳板往上爬，高階層不靠這個，而靠商業資產如不動產投資、金融證券、遺產信託，穩坐財富頂層位置。

1989年迄今，靠薪資收入、401(k)退休存款或國稅局計畫位居51-90%的中高階層，這方面的收入占總財富的比率不斷增加。

至於最窮50％美國人的總財富，不但從1989年到2007年不斷縮水，2008至2009年經濟大衰退或金融海嘯期間，還因為家庭資產一下跌落好幾兆元，再「大縮水」一次，自那次房市崩盤，最窮25％美國人陷入更深的債務，今天，最窮3000萬家戶的平均資產不到1萬8000元，許多甚至是負數，亦即債務超過資產。

30年前，美國低收入階級的債務主要是房貸和車貸，2016年起，學貸取而代之，成為家庭最大債務。

預算 勞工 桑德斯

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