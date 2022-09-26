劉強東涉性侵民事訴訟29日開庭 12位陪審員定奪結果

劉強東律師對於本報提問劉與妻子是否已經在明州未做回應。(取自微博)

明尼蘇達大學女學生劉靜堯對京東集團董事主席、執行長劉強東提出的民事訴訟案，將在9月29日於明州 亨內平郡(Hennepin County)法庭開審，審判預計進行約四周，從事發至今已經超過四年的此案，也再度引起廣大關注。

根據明州法庭公告，9月26日、27日都會舉行簡短審前聽證，9月29日開始審理該案，負責該案法官為瓦爾(Edward Thomas Wahl)在之前的審前會議已裁定該案陪審員人數為12人。

29日起主要進行陪審團成員篩選，最終將從亨內平郡居民中選出12位擔任陪審員，等陪審團成員確定後，控辯雙方開庭陳詞則會從10月3日開始。

回顧劉靜堯事件，2018年9月1日劉強東因被控對該女性侵 ，遭警局逮捕，並移送監獄關押。過後，由於證據不足不予刑事起訴。2019年4月，當事人劉靜堯在明尼蘇達亨內平郡民事法庭對劉強東提起民事訴訟，指控被告意圖傷害、毆打、非法限制自由、性侵。

此案最近一次的審前會議(Pre-trial conference)本月9日於亨內平郡舉行，雙方律師當天針對哪些內容可以作為證據呈現，哪些內容要從證據中排除，還有雙方旁聽人數、媒體出席人數等進行長達九小時的協商。

9日會議結束後，劉靜堯律師弗婁林(Wil Florin)曾受訪說，劉強東、京東集團在該會議中共遞交約30份動議，其中包括不允許原告向陪審團講述任何關於中國政治環境以及劉強東與中國政府間關係等內容。他也提到，原告方已經取得超過40位來自全世界的證人宣誓證言(sworn testimony)，最終有哪些證人哪些內容可向陪審團陳述，將由法官做出裁決。

弗婁林說，劉靜堯很感激美中兩國朋友的支持，「如你所知，她的故事在中國被打壓」，他表示，女方的聲音被審查、刪除，這讓支持靜堯更加重要。他表示，此案將由亨內平郡陪審團確定案件事實，確認到底發生什麼，弗婁林說，相信陪審團看到事情全貌後，會了解到劉靜堯不僅在事發當天受到傷害，還有這整件事情過程中，女方受到權勢者的污衊。

長期關注該案的華裔女律師梁小門說，她從該案第一次法庭會議至今，幾乎每次都會到場，她表示，劉靜堯的遭遇，可以說是一群事業有成的中年男性對年輕女孩圍獵的「酒桌文化與性騷擾 」典型案例，根據她掌握的信息，女方如果真如外界形容的「仙人跳」，何以案發至今四年期間，被告曾試圖尋求和解但劉靜堯並沒有接受。