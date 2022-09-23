我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

佛州載運無證客專機包機公司 為共和黨金主

佛州載運無證客專機包機公司 為共和黨金主

記者顏伶如／即時報導
德州聖安東尼奧一批無證移民被安排載到麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放。(美聯社)
德州聖安東尼奧一批無證移民被安排載到麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)報導，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)上周出動專機將無證移民從德州聖安東尼奧載到麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放，出租飛機的包機公司「垂直起落系統公司」(Vertol Systems Company)是共和黨在佛州的重要金主。報導指出，佛州政府迄今不願公布與「垂直起落系統公司」簽訂的千餘萬元承包契約內容。

報導指出，「垂直起落系統公司」是共和黨在佛州重要金主，曾經捐款給德桑提斯多名盟友以及共和黨佛州黨部。佛州奧卡魯薩郡(Okaloosa County)法院紀錄顯示，佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)及佛州公共安全協調長奇費(Larry Keefe)，2017年時曾在民事訴訟案件當中擔任「垂直起落系統公司」的委託人。

蓋茨是德桑提斯2018年競選團隊行政交接小組負責人，奇費曾任佛州北區美國聯邦檢察官，兩人曾是律師事務所的事業夥伴。蓋茨拒絕接受國家廣播公司採訪。

報導指出，「垂直起落系統公司」到目前為止只為佛州完成一次無證移民載運任務，上周收到佛州政府付款61萬5000元，將大約50名委內瑞拉籍無證移民載到瑪莎葡萄園。「垂直起落系統公司」原訂20日還要出動包機，將另一批無證移民載到靠近拜登總統德拉瓦州老家的附近機場，這趟任務收費為95萬元，不過後來並未成行。

佛州政府為載運無證客包機計畫編列預算時，條文寫道將派遣專機把「非法入境外籍人士」(unauthorized aliens)從佛州載到其他地點，但德桑提斯專機卻從德州聖安東尼奧將無證客載到麻州瑪莎葡萄園。

民主黨籍佛州州議員皮索歐(Jason Pizzo)表示將對德桑提斯提告，讓佛州政府停止以包機將無證客載往別處的計畫。皮索歐說：「州政府明顯觸法，他們到現在都未能提供任何證據，足以證明行動是有合法基礎的。」

根據聯邦選舉財務申報以及佛州選舉申報紀錄，「垂直起落系統公司」在蓋茨2016年角逐國會選舉時，曾捐款2500元給支持蓋茨的「北部佛州鄰居」(North Florida Neighbors)超級政治行動委員會(super PAC)，隔年則捐款給當時佛州議會議長柯克倫(Richard Corcoran)為角逐州長選舉而成立的「看門狗政治行動委員會」(Watchdog PAC)。德桑提斯贏得州長選舉之後，柯克倫後來出任教育廳長。

德桑提斯出任州長之後，「垂直起落系統公司」2019年捐款1萬元給共和黨佛州黨部，今年6月捐款1000元給共和黨籍州議員特倫布爾(Jay Trumbull)選舉團隊。

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)
共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。(美聯社)

佛州 德桑提斯 共和黨

上一則

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

延伸閱讀

哈利王子為了梅根跟老爸鬧僵 拒搭專機也不共進晚餐

哈利王子為了梅根跟老爸鬧僵 拒搭專機也不共進晚餐
前任官員：川普想挑殺人犯、性侵犯載往民主黨執政城市

前任官員：川普想挑殺人犯、性侵犯載往民主黨執政城市
48名無證客送麻州葡萄園 德州查佛州長是否涉「誘拐」

48名無證客送麻州葡萄園 德州查佛州長是否涉「誘拐」
傳佛州送無證客訪拜登老家 德拉瓦「大陣仗迎接」撲空

傳佛州送無證客訪拜登老家 德拉瓦「大陣仗迎接」撲空

熱門新聞

現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。(取材自推特)

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

2022-09-17 15:22
加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。舊金山每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

2022-09-16 23:40
連鎖超市韋格曼斯全自助結帳難敵行竊，宣告停用。圖為韋格曼斯一角。(Getty Images)

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

2022-09-18 12:45
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

2022-09-15 14:41
圖為花旗銀行北京分行。(新華社)

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

2022-09-21 21:04
芝城西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13.37億的兆彩獎劵。(美聯社)

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

2022-09-21 14:54

超人氣

更多 >
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周
報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅
中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因

中國傳「航班大面積取消」單日逾千班次 媒體曝2主因