策畫美海軍史上最大貪污案 「胖雷」逃往俄羅斯前被捕

策畫美國海軍史上最大貪污醜聞、綽號「胖子雷納德」（Fat Leonard）的馬來西亞籍前國防承包商法蘭西斯（Leonard Francis），在委內瑞拉首都卡拉卡斯的機場被捕。（美聯社）

美國與委內瑞拉當局21日表示，策畫美國海軍史上最大貪污醜聞、綽號「胖子雷納德」（Fat Leonard）的馬來西亞籍前國防承包商法蘭西斯（Leonard Francis）本月上旬逃亡後，已在委內瑞拉首都卡拉卡斯的機場被捕。

美聯社與CNN報導，美國法警局（U.S. Marshals Service）表示，法蘭西斯20日早上被委國當局逮捕。國際刑警組織（Interpol）在委內瑞拉的主管朗登（Carlos Gárate Rondón）上Instagram發布聲明，稱法蘭西斯從墨西哥經古巴 入境，並指他準備繼續前往最終目的地俄羅斯，委國當局應美方發出通報的要求，在他就要離境時加以逮捕跟拘留，將移交給司法部門以啟動引渡程序。

法蘭西斯的「胖子雷納德」綽號來自於他當時的約181公斤（400磅）體重，被控提供賣淫服務、豪華飯店、雪茄、 美味佳餚跟超過50萬美元的賄賂給美國海軍軍官及其他人士，以協助他設在新加坡 的船舶服務公司。檢方指出，法蘭西斯的公司向美國海軍超收了至少3500萬美元的保養船隻費用。

影片來源：YouTube CBS 8 San Diego

法蘭西斯於2015年坦承賄賂與詐欺指控有罪，配合檢方期間獲准在加州 聖地牙哥處於居家監禁與接受醫療照護。在他的幫助下，檢方起訴的34名被告中，有33人獲判有罪，其中包括20多名海軍軍官。

不過，法蘭西斯就在準備被判刑3周前的4日切斷GPS監控腳鐐潛逃，引來十個執法機關動員搜捕。有關單位不只發出4萬美元的懸賞，更向Interpol發出所謂的「紅色通報」（Red Notice），要求全世界的執法機關對他實施暫時逮捕。