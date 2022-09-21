專欄作家卡若爾：將援引新法對川普提出新訴訟

紐約專欄作家珍‧卡若爾(E. Jean Carroll，圖)指控1990年代中期遭當時為房地產大亨的前總統川普性侵，川普反控卡若爾說謊，她在2019年對川普提告誹謗。路透

紐約專欄作家珍‧卡若爾(E. Jean Carroll)指控1990年代中期遭當時為房地產大亨的前總統川普性侵 ，川普反控卡若爾說謊，她在2019年對川普提告誹謗。今年5月，紐約州 通過新法，讓性侵受害者獲得一次機會，即使法律追溯期已經失效，也可以對加害者提出民事官司。卡若爾透過律師表示，將援引新法對川普提出新訴訟。

卡若爾2019年對川普提出的誹謗訴訟原由紐約州法院審理，後來因為川普政府的司法部企圖介入並主張川普身為總統擁有豁免權，案件於2020年轉由聯邦法院接手。曼哈頓美國聯邦第二巡迴上訴法院將裁定是否受理此案。

紐約時報報導，根據20日公布的法院申報紀錄，委任律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)致函在聯邦法院法官指出，卡若爾計畫今年11月24日援引紐約新法「成人倖存者法」(Adult Survivors Act)對川普另起訴訟，請求紐約南區聯邦區域法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)將兩起訴訟併案處理，誹謗案件排定開庭時間為明年2月6日。

根據法院紀錄，川普辯護律師艾琳娜‧哈巴(Alina Habba)在給法官卡普蘭的信中表示，如果法院允許卡若爾的要求，川普將受到「嚴重不利」影響，權益遭受侵犯。報導指出，兩造信函發信日期都是今年8月，但紀錄直到現在才曝光。

根據20日公布資料，蘿伯塔‧卡普蘭在信中也對法院表示，要求川普必須提供口供證詞(deposition)。信中寫道，自從卡若爾對川普提告誹謗以來，川普及川普律師「幾乎不曾參加」審前證據開示程序(pretrial discovery)。

蘿伯塔‧卡普蘭在信中寫道，先前曾向法院表示，這起案件的審理並不需要川普提出口供證詞，因為相關資料以及審問答辯已經可以提供充足證據，「可是現在看來，口供證詞將是唯一取得充足證據的管道」。

哈巴則回應表示，蘿伯塔‧卡普蘭信中說法充斥大量不實陳述，有意誤導讓人覺得被告並不配合審前程序。哈巴在信中寫道：「事實上並非如此。」