27萬件服飾隨便穿…沃爾瑪推出虛擬試衣間

沃爾瑪推出虛擬試衣間服務，用戶只要上傳自己的照片，便能試遍沃爾瑪旗下超過27萬件服飾商品。 擷自沃爾瑪

由於通膨高漲，民眾減少服裝方面的支出，美國零售巨頭沃爾瑪 （Walmart）推出「Be Your Own Model」虛擬試衣間服務，讓購物者隨時隨地都能在線上試穿商品，希望藉此提振服裝銷售。

財經媒體CNBC報導，本周起消費者可在沃爾瑪官網上使用這項虛擬試穿功能，只要上傳個人全身照片，經由運算法和機器學習技術掃描分析後，便能看到衣服穿在身上時的皺褶、色澤或衣袖下擺位置等的穿搭效果。沃爾瑪旗下超過27萬件商品，包括Champion、Levi's及Hanes等知名品牌的服裝，以及網站上第三方賣家的部分服飾，都能任君試穿。

沃爾瑪買下虛擬試衣技術新創Zeekit後，3月推出第一套工具，使用者能在一位與自己的身型、膚色和髮色相似的虛擬模特兒身上，查看襯衫或其他服裝穿在身上的樣子。

其他零售對手也已推出類似工具，例如亞馬遜 發表擴增實境（AR）試鞋服務，使用者只需將相機對準雙腳，就能隔空試穿新鞋。

沃爾瑪推出虛擬試衣間功能之際，銷售新衣正變得愈來愈難。由於通膨飆升導致萬物皆漲，消費者已經開始削減非必要性支出。目標百貨 （Target）、百思買（Best Buy）等公司已下修全年獲利展望。沃爾瑪如今也預估，今年經調整後每股盈餘恐下滑9~11％。