前聯邦檢察官：調查行動危及川普連任而遭巴維理開除

前任紐約南區聯邦檢察官柏曼(Geoffrey Berman)。美聯社

前任紐約南區聯邦檢察官 柏曼(Geoffrey Berman)12日接受MSNBC新聞頻道專訪時說,由於率領調查行動可能危及前總統川普 2020年角逐連任,結果遭到當時的司法部 長巴維理(William Barr)革職。柏曼所寫的爆料新書「堅持到底:全國頂尖的聯邦檢察官辦公室與川普司法部鬥智內幕」(Holding the Line: Inside the Nation's Preeminent US Attorney's Office and Its Battle with the Trump Justice Department)13日發行。

柏曼在書中寫道,2020年大選之前遭到革職的幕後原因是,「巴維理斬釘截鐵認為,把我排除之後,他就等於為川普連任選舉移開了一大威脅」。

柏曼接受MSNBC新聞主播瑞秋‧梅道(Rachel Maddow)節目專訪時說,2020年大選之前的最後幾個月裡,他所率領的紐約南區聯邦檢察官辦公室有多項調查行動同步進行,包括涉及前白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)的案件。

他說,當時紐約南區聯邦檢察官辦公室的調查案件裡,有幾項具有高度政治敏感,例如巴農涉嫌透過「我們來築牆」(We Build the Wall)計畫圖利案件。他指出:「這起案件在我遭到開除的當時,我們已經非常接近起訴,巴維理對於此案內容也非常清楚。」

柏曼的繼任人選後來雖然起訴巴農,川普卻為巴農特赦。柏曼受訪時說,川普為巴農赦罪的作法「簡直無法無天」。

柏曼表示,被革職之前,他所率領的檢察官團隊還在調查與川普有關的合作對象帕爾納斯(Lev Parnas)、佛魯曼(Igor Fruman)。帕爾納斯與佛魯曼遭控唆使俄羅斯企業大亨提供選舉獻金給美國選舉候選人,被檢方以違反選舉獻金法罪名起訴。

柏曼12日接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)晨間新聞專訪時則表示,檢察官任內曾遭到川普政府司法部施壓,逼迫他必須在期中選舉之前起訴曾在前總統歐巴馬任內擔任白宮法律顧問的克萊格(Greg Craig),還要起訴前任國務卿柯瑞(John Kerry)。

柏曼在訪問中說,由於2020年時拒絕上級提出的主動請辭要求,最後便被炒魷魚。他表示,從1990年代初期加入紐約南區聯邦檢察官辦公室以來,「從沒見過這種事情發生」。他說,就連在聯邦檢察官辦公室服務40年的資深人員,也沒遇過這種事情,「這是破天荒頭一遭,讓人感到害怕」。