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商業太空產業興起 國家運安會主導調查傷亡事故

中央社／華盛頓9日即時報導
聯邦政府9日宣布由國家運輸安全委員會（NTSB）領頭調查未來的商業太空意外傷亡事故。圖為維珍銀河商業太空旅行。（路透資料照片）
聯邦政府9日宣布由國家運輸安全委員會（NTSB）領頭調查未來的商業太空意外傷亡事故。圖為維珍銀河商業太空旅行。（路透資料照片）

有鑑於愈來愈多私人企業投入載人上太空的行業，聯邦政府今天宣布由國家運輸安全委員會（NTSB）領頭調查未來的商業太空意外傷亡事故。

根據國家運輸安全委員會與美國聯邦航空總署（FAA）簽署的協議，國家運輸安全委員會將主導調查有人傷亡的事故，無論受害人是在商業太空發射或重返大氣層的載具上。

航空總署代理署長諾倫（Billy Nolen）說：「這項協議反映出我們的共同目標，即確保安全、強健且活力充沛的美國商業太空產業。」

如果有可合理預期會造成死亡或重傷的碎片導致與商業太空發射、重返大氣層活動或發射基地無關的財產損壞，也將由國家運輸安全委員會主導調查。

航空總署則將主導其他所有商業太空意外等事故的相關調查。

美國國家運輸安全委員會為獨立聯邦機關，依法調查所有致命的墜機及其他重大交通意外事故。

國家運輸安全委員會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）接受路透社訪問時說，重要的是在重大事故發生前，先建立調查的指揮系統。

她說：「我們必須做好準備…沒人想等到悲劇發生（才行動）。如果從歷史來看，這不是會不會發生的問題，而是什麼時候發生。」

太空 聯邦政府 墜機

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