我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

記者張聲肇／即時報導
已連續十天承受熱浪侵襲的加州，熱帶風暴可能豪雨成災。圖為加州長堤的救生員製作沙袋，準備應付將臨的風暴。(美聯社)
已連續十天承受熱浪侵襲的加州，熱帶風暴可能豪雨成災。圖為加州長堤的救生員製作沙袋，準備應付將臨的風暴。(美聯社)

已連續十天承受熱浪侵襲、停電威脅的加州人，9日終於聽到熱帶風暴可能帶來豪雨，降低氣溫的好消息，但這場被形容為相當於一年雨量的豪雨也可能釀災；科學家說，這是加州很久以來極罕見「最極端氣候」的一個禮拜。

從乾旱燠熱突轉為陣風豪雨，讓氣象學家不知如何形容。洛杉磯加州大學氣象科學家史溫(Daniel Swain)在他的西部氣候部落格裡寫道，「這也許是加州很久以來所見最不尋常、最極端氣候的一周，意義非同小可」。

雖然陣雨對旱熱成災的加州有降溫加濕作用，科學家預言，洪水和更加激烈的熱浪，在氣溫日益上升的地球將成為常態，氣候災難也會越來越嚴重。

密西根大學環境與永續學院院長歐佛佩克(Jonathan Overpeck)說，「熱浪會越來越熱、越來越長，也越來越容易釀成野火。激烈降雨的機率越來越大，我們擔心這次颶風帶來的大雨可能氾濫成災，不是沒有道理的」。

今年的熱浪有時真得要命，春天從巴基斯坦和印度開始，橫掃北半球許多地方，包括中國、歐洲和北美，加州算是最新的受害區。

氣候變遷加劇乾旱，河床湖底水被蒸發，森林野地的火災愈趨嚴重；這些被吸到大氣層的水分，一旦集中傾瀉到地面，難免洪水氾濫。

科學家不願把每個極端氣候事件都歸因於地球暖化，但他們很確信，熱浪是氣候變遷的一個類型，將來會越來越頻繁。

戴維斯加州大學地區氣候模型教授吳瑞克(Paul Ullrich)解釋說，目前膠著在加州上空的「熱氣圓拱」(heat dome)，絕對很少人料想得到源頭是格陵蘭上空的高氣壓，這團高氣壓把原本要把加州上空熱氣趕走的高壓系統堵住，讓它動彈不得。

洛杉磯唐人街一家老戲院外頭貼了一句標語：「撒旦發號令了。牠要重掌天氣大權。」南加州9日晚到10日宜慎防豪雨洪水，野火地區則宜防土石流，因為幾吋的雨量就足以滲透土堆，造成土崩。

加州大學 熱浪 洪水

上一則

歐記健保費用明年擬大調漲 最高可能達20%

延伸閱讀

40年前暴風雨中訪美 女王：把多雨傳統「出口」加州

40年前暴風雨中訪美 女王：把多雨傳統「出口」加州
升級版新冠疫苗 加州鼓勵民眾接種

升級版新冠疫苗 加州鼓勵民眾接種
加州塑膠袋 須再生材質

加州塑膠袋 須再生材質
洛聯合學區未預防熱浪 家長抗議

洛聯合學區未預防熱浪 家長抗議

熱門新聞

美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。（截圖自YouTube）

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

2022-09-05 01:10
來自北京的浦淑柔目前在維州的農夫市集賣自己做的法式可頌，結合亞裔口味，受到各族裔食客歡迎。(浦淑柔提供)

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

2022-09-06 16:12
川普（左）妻子梅蘭妮亞（右）對於閨房被搜索很不滿。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

2022-09-03 13:03
田納西州名媛教師伊麗莎‧弗萊徹。(美聯社)

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

2022-09-06 10:13
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，也抗議好萊塢「玩命關頭」電影在社區拍攝，集體組織舉牌抗議。(Getty Images)

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

2022-09-04 22:18
彭博報導，由於美國國防部發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，目前已停止交付洛克希德馬丁公司新的F-35戰機。（路透）

F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付

2022-09-07 20:54

超人氣

更多 >
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
非裔騎滑板車竊走特斯拉電動車 華人跨城追回

非裔騎滑板車竊走特斯拉電動車 華人跨城追回
與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？

與黛妃破裂、與平民脫節 73歲查理會受臣民愛戴嗎？