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連鎖速食店最低時薪調至22元 加州新法明年能辦到

編譯季晶晶／綜合外電
加州新法可調高大型連鎖速食業者員工明年最低時薪到22美元。（美聯社）
加州新法可調高大型連鎖速食業者員工明年最低時薪到22美元。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）周一說，他已簽署一份州議會上周通過的法案，將成立由勞資代表共10人組成的「速食委員會」，決定加州速食業員工的時薪、工作時數和勞動條件。該委員會依法可將速食業員工明年最低時薪調高達22美元，遠超過其他工作的15.5美元，明年之後隨物價調整。

新的薪資標準適用於全美至少有100家門市的連鎖業者。

但餐飲業團體抱怨此法將提高業者成本，在物價狂飆之際轉嫁給消費者。麥當勞美國公司總裁Joe Erlinger指立法「不公、假道學且考慮不周」，認為成立委員會將「傷到每個人」，因為新的標準只規範大型連鎖餐廳，門市少於100家的不必適用。

國際連鎖加盟協會（IFA）對這項法案也有意見，聲稱其為「針對加盟經營模式的歧視措施」。IFA執jhommn長Matthew Haller發表聲明，引述一項研究說，更高的時薪可能導致菜單品項的價格漲價20%。

但包括經濟政策研究所（Economic Policy Institute）、全國就業法計畫（NELP）和公平工資（ One Fair Wage）在內數十個團體支持通過此法。

加州 紐森 就業

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