裴林敗選後 共和黨聯邦參議員柯頓批評選制詐騙

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)。美聯社

記者顏伶如／綜合報導

前阿拉斯加州 州長莎拉‧裴林(Sarah Palin)角逐聯邦眾議員特別選舉失敗之後，共和黨 籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)在推特發文，批評阿拉斯加州2020年採行的複選式排序投票 (ranked-choice voting，RCV，又稱優先選擇投票)根本是一種選舉制度「詐騙」(scam)。柯頓的推文引來數名同黨人士反駁，直指共和黨阿拉斯加州黨部面臨問題不在選舉制度，而在候選人本身。

有別於一般選舉時選民為心目中的理想候選人投下一票，複選式排序投票讓選民依照個人喜好順序，圈選第一支持、第二支持、第三支持的候選人，選民也可以透過海選(write-in)方式，在選票自行寫下希望支持的人選姓名。若有候選人在第一輪計票時便贏得多數票數，即可當選。倘若第一輪計票沒有任何候選人拿下多數選票，得票率最低的候選人則遭排除，其支持者在選票上圈選的第二支持者將瓜分原本票數。相同程序將持續進行，直到產生票數最高的候選人。阿拉斯加州選民在2020年決定採行複選式排序投票制度。

原任共和黨籍阿拉斯加州聯邦眾議員楊恩(Don Young)今年3月過世，遞補人選須經特別選舉產生。特別選舉結果31日揭曉，民主黨候選人佩爾托拉(Mary Sattler Peltola)擊敗裴林，將代替楊恩完成任期。

根據1日上午公布的阿拉斯加州特別選舉開票最新結果，已開出的93%選票當中，佩爾托拉得票率51.5%，裴林得票率48.5%。

裴林落選消息傳出之後，柯頓在推特發文寫道：「複選式排序投票是用來操弄選舉的一種詐騙。」

柯頓在另一則推文中指出，阿拉斯加州選民當中有60%投票給共和黨，但因為錯綜複雜的選舉制度，選票圈選時眼花撩亂，導致選民投票權遭到剝奪，最後變成民主黨獲得勝利。

敗選後的裴林也發表聲明批評複選式排序投票。她在聲明中說，阿州採用這套選舉新制「是個錯誤」，這套制度的倡議者在宣傳說詞裡，把複選式排序投票描述為較能反映選民的真實心聲，可是如今阿拉斯加州以及全美其他州卻看到「剛好相反的事實」。

本屆任期結束即將從國會退休的共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)則在推特發文回應柯頓指出，複選式排序投票能讓所有美國民眾都能發聲，而不是只能聽從某個政黨內的極端派。

長期反對前總統川普的金辛格在推文中寫道：「所以你們這些人就沒有便宜可占了，難怪你們不喜歡這套制度。」

2020年退出共和黨而加入自由黨的前任密西根州聯邦眾議員艾邁許(Justin Amash)發文寫道，共和黨阿拉斯加州黨部出現的問題並非複選式排序投票，而在候選人身上。

艾邁許指出，規定候選人必須拿到50%以上選票才能當選，並不是詐騙手段，而是合情合理，「且讓我們把複選式排序投票推廣到每個地方」。

2009年至2011年擔任共和黨全國委員會(Republican National Committee)主席的史提爾(Michael Steele)在推特發文寫道，柯頓講的是錯的，因為如果裴林當選的話，柯頓就不會發文批評複選式排序投票了，「輸了就輸了，真的是這樣」。