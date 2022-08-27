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川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

全美房價漲到10年新高 房市若崩…5大都會區首當其衝

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

編譯潘勛／綜合27日電
隨著塗黑版的搜索票聲請書公布，詳列搜索理由之後，共和黨人大致住口，或顧左右而言他。(路透)
隨著塗黑版的搜索票聲請書公布，詳列搜索理由之後，共和黨人大致住口，或顧左右而言他。(路透)

前總統川普在海湖莊園8日遭聯邦調查局搜索之後，沒過幾分鐘就有他的支持者出聲譴責，指政府濫權、司法部搞政治令人義憤填膺；但隨著塗黑版的搜索票聲請書公布，詳列搜索理由之後，共和黨人大致住口，或顧左右而言他。

紐約時報報導，川普支持者悶聲不語的現象，或可透露川普政治前途因此遭遇的後果。

維吉尼亞州長楊京(Glenn Youngkin)對福斯新聞網(Fox News)表示，自己只向眾人提醒，別下太多結論；楊京此語跟他早先大聲譴責，說川普宅邸被搜索是「有政治動機事件」大異其趣。

有些共和黨人無疑仍力挺川普，還有川普聲稱自己再度遭「流氓單位」聯調局鎖定。川普忠心盟友的聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs，亞利桑納州)便在右派媒體「新聞極限」(Newsmax)批評聯調局有政治偏見，但令人矚目的是他不再為川普把極機密文件據為己有而辯護。

一般而言，即便最愛放砲的共和黨人如聯邦眾議員瑪潔瑞‧泰勒‧格林(Marjorie Taylor Greene，亞利桑納州)、蘿倫‧布波特(Lauren Boebert，科羅拉多州)及喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)，現在至少注意力都放到別的地方法了；格林26日貼文大談邊界遭「入侵」；布洛特上推特提到一年前，美國軍人在阿富汗喀布爾機場遭自殺炸彈炸死；喬丹則專心在訪談臉書創辦人查克柏格。沒人發推文談搜索聲請書一事。

川普再次成為聚光點，讓選民岔開心思，而不理睬共和黨極力想把選民注意力，導向經濟與通膨；也沒注意到26日聯準會主席鮑爾表示，央行全力平抑通膨，即便讓國人受到痛楚也在所不惜。

諸多跡象意味著很多共和黨選民對環繞川普而生的鬧劇、分裂，已生厭倦，不想再眷顧他。

難怪前總布希的顧問羅夫(Karl Rove)26日在福斯新聞網下午節目懇請川普，為了他自己及共和黨著想，別再對聯調局偵辦一事放話；羅夫認為，該讓選舉對話回到應該走的方向，談通膨、經濟、國家走向、人民對拜登適不適任總統的看法。

川普 共和黨 喬丹

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