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平均80.7歲 夏威夷居民全美最長壽

編譯周芳苑／綜合23日電
數據顯示，夏威夷州居民預期壽命最長達80.7歲，是全美唯一衝破80歲大關的州。圖為夏威夷海灘的新娘和親友歡慶婚禮。(Getty Images)
數據顯示，夏威夷州居民預期壽命最長達80.7歲，是全美唯一衝破80歲大關的州。圖為夏威夷海灘的新娘和親友歡慶婚禮。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)23日公布數據顯示，全美2020年「預期壽命」(life expectancy)因新冠疫情肆虐而全面下降；在男女平均壽命上，夏威夷州居居最長壽，預期壽命達80.7歲，是全美唯一衝破80歲大關的一州；而南部州居民平均壽命顯然較低，密西西比州以71.9歲墊底。

華盛頓州是排名第二的長壽州，居民預期壽命79.2 歲，接著是加州79歲；預期壽命較高的其他州包括明尼蘇達、麻州和新罕布夏州。

疫情肆虐下，全美2020年預期壽命平均驟降至77歲，較2019年減少1.8歲，是二次大戰以來最大年降幅。

數據顯示，新冠病毐是2020年全美第三大死因，僅次於心臟病和癌症，包括藥物過量在內的意外傷害、心臟病、凶殺和糖尿病死亡例增加也助長預期壽命下降。

南部若干州預期壽命最低，西維吉尼亞州以72.8歲排名倒數第二，倒數第三、四各是路易斯安納州73.1歲、阿拉巴馬州73.2歲。

CDC查看全美50州和華盛頓特區、以及2020年數據，包括2020年最終死亡率統計數據、依2010年人口普查所做的人口估計、2020年66至99歲族群的醫療保險數據。

預期壽命最低的州位於南部各州，但也包括新墨西哥、印第安納、俄亥俄、密蘇里和奧克拉荷馬州及華盛頓特區。

最長的預期壽命多集中在西部和東北部各州。

奧斯丁德州大學(University of Texas at Austin)人口研究中心博士後研究員古廷(Liya Gutin)說，各州居民健康狀況有別並非天生如此，而與歷史、公共政策、生活方式造成的預期壽命區域差異有關。

古廷說，從歷史上看，南方州貧困較，且有種族主義和歧視問題；另一方面，有些地區生活積極、州健康公共政策良好都有助於延年益壽，這不限於吸菸等與健康直接相關的政策，間接社會政策影響更大。

奧克拉荷馬州 西維吉尼亞州 心臟病

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