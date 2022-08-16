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與維基解密創辦人阿桑吉對話被偷錄音 律師控告CIA

中央社／華盛頓15日即時報導
維基解密創辦人阿桑吉。（美聯社）
維基解密創辦人阿桑吉。（美聯社）

揭密網站「維基解密」創辦人阿桑吉（Julian Assange）的律師15日控告美國中央情報局（CIA）與前局長龐培歐（Mike Pompeo），聲稱中情局偷錄阿桑吉和律師與記者對話，並從他們的手機和電腦中複製資料。

中央社引述法新社報導，阿桑吉的律師群和兩名記者提出這起告訴，都是美國人的他們，指控中情局此舉侵犯美國憲法對他們的保護。

他們說，中情局與厄瓜多駐倫敦大使館簽約的一家安全公司合作，監視阿桑吉、他的律師、記者和他會見的其他人。

阿桑吉正面臨從英國引渡到美國，他因2010年公布與阿富汗和伊拉克戰爭有關的美國軍事和外交文件遭美控告。

在訴訟中代表原告的紐約律師羅思（Richard Roth）表示，這種對阿桑吉律師的監視活動，意味阿桑吉獲得公平審判的權利「即使沒被破壞，也已遭到玷汙」。

羅思告訴記者：「他與朋友、律師的會面遭到錄音，他的律師和朋友的數位資訊遭到複製，玷汙了這起刑事起訴，因為現在政府知道了那些通訊內容。」

他說：「為回應這些公然違憲的行動，應該進行制裁，甚至撤銷那些指控，或取消引渡請求。」

提起訴訟的律師都曾在阿桑吉窩居厄瓜多駐倫敦大使館接受政治庇護時前去探視，他們控告中情局與前中情局長蓬佩奧（Mike Pompeo），以及安全公司Undercover Global。

大使館 阿富汗 手機

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