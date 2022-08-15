伊州六旗遊樂園驚爆槍擊 釀3傷、民眾驚恐逃命

CNN報導，伊利諾州格尼北郊的「六旗大美國樂園」14日驚傳槍擊事件，目前已知有三人受傷。（取材自推特）

CNN報導，伊利諾州格尼（Gurnee）北郊的「六旗大美國樂園 」（Six Flags Great America）14日驚傳槍擊 事件，目前已知有三人受傷。

遊樂園的通訊專家肯齊奧拉（Rachel Kendziora）指出「槍是從一輛車上所開，槍手在開槍後立即開走逃離」，他還補充說「遊樂園安保人員和格尼警察 局人員隨即做出處理」，遊樂園隨後也因槍擊事件而提前關閉。

急救人員當下也立刻將受傷兩人送往醫院，至於第三名傷者則拒絕接受治療。萊克縣（Lake County）副縣長科維利（Christopher Covelli）向CNN表示「目前沒有跡象表明仍有一名活躍槍手」。

推特上曝光的現場畫面顯示，民眾在聽到槍聲後紛紛希望能離開遊樂園，也有民眾選擇躲避在原地的掩蔽物，更有人跑到柵門口試圖攀爬，背景也見到抵達現場的警車和救護車，大批人員陸續抵達遊樂園外準備處理這起槍擊事件。

一位名叫龐特雷利（Michael Pontrelli）的男子事後當下和家人就在遊樂園裡，他接受CNN採訪表示自己目睹成群的人從入口處逃跑時，並透露「我們（看到）一大群父母趕緊帶走自己的孩子，所以我和家人便躲在這兩堵牆之間等待，隨後有全副武裝的警察護送所有人出去」。