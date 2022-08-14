魯西迪兒子發文：父親已可開口說幾句話 我們如釋重負

「魔鬼詩篇」作者魯西迪。(美聯社)

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 12日在紐約州一場文學活動被刺傷，送醫手術 後需仰賴人工呼吸器。魯西迪的兒子今天透露，父親已經取下呼吸器且能說上幾句話，家屬們感到如釋重負。

魯西迪（Salman Rushdie）的兒子札法．魯西迪（Zafar Rushdie）在推特（Twitter）發文指出，昨天魯西迪取下呼吸器且能說幾句話，「我們感到如釋重負」。

札法．魯西迪還說，儘管出現好消息，但父親的傷勢「嚴重」且「改變了人生」，他仍處於危急狀況。

魯西迪的經紀人魏利（Andrew Wylie）今天稍早也表示，魯西迪正展開漫長的復原之路，

生於印度的英美雙籍作家魯西迪是「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）的作者，他因創作此書惹怒伊朗 ，長期面臨死亡威脅。

這本書於1988年出版後，有些穆斯林認為此書褻瀆先知穆罕默德，因此陸續在穆斯林人口眾多的許多國家被禁。