魯西迪遭刺傷 伊朗媒體猜測美國是幕後黑手

圖為伊朗13日的報紙報導魯西迪遇刺新聞。(美聯社)

伊朗 有媒體今天推測，「魔鬼詩篇」作者魯西迪 12日在一場文學活動中被刺傷，美國有可能是這起事件的幕後黑手，其目的是在全世界散布「伊斯蘭恐懼症」。

魯西迪當年出版「魔鬼詩篇」，激怒不少穆斯林，認為這是褻瀆伊斯蘭教和先知穆罕默德。魯西迪遭刺傷後，一些伊朗媒體對此表示歡迎。

法新社報導，魯西迪（Salman Rushdie）遇襲之後兩天，伊朗大多數報紙已不再提此事，兩份極端保守派日報則出現語氣變化。

極端保守的日報Javan今天暗示，這次襲擊有可能是美國人策畫的陰謀。該報稱：「一位年輕的穆斯林，在魯西迪寫他的魔鬼書時甚至還沒出生，想對他進行報復，也許吧。」

Javan寫道：「另一種情況是，美國可能希望在全世界散布伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）。」

伊朗極端保守報紙「環球報」（Kayhan）昨天稱讚襲擊者「英勇且有責任感」，並暗示未來可能有其他人物遭到襲擊。

該報寫道：「對魯西迪的攻擊凸顯美國情報部門的脆弱，說明即使再嚴格的安全措施也無法阻擋襲擊。」這件事「證明美國本土對罪犯進行報復並不困難」。

該報稱：「現在（前總統）川普和（前國務卿 ）龐培歐將感受到更大的威脅。」