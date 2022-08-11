專家：庫存低、天氣差 柳橙汁價格可能暴漲20%

專家警告，柳橙汁價格可能大漲，因為目前庫存量超低，如果惡劣天氣又侵襲佛州或巴西，可能導致柳橙汁價格飆上新高價位。(路透)

巴隆周刊（Barron's）報導，專家警告，未來數周柳橙汁價格可能大漲，因為目前市場庫存量已經超低，如果惡劣天氣又侵襲佛羅里達州或巴西 ，可能導致柳橙汁價格飆漲逾20%，漲到新高紀錄水準。

新冠肺炎疫情嚴峻時，消費者為提升免疫力，對富含維他命C的柳橙汁需求高。Hackett金融顧問公司總裁Shawn Hackett表示，柳橙汁銷售已從疫情期間的高峰下滑，但「若佛州 柑橘生產帶遭遇颶風 來襲，蒙受重大傷害，可能掀起市場一陣恐慌，也許價格會上測空前新高價位」。

Hackett預測，冷凍濃縮柳橙汁（FCOJ）價格可能漲破2016年10月初締造的每磅2.20美元空前最高價位。若是如此，將比目前每磅約1.76美元的價格飆漲逾20%。

另有專家指出，全球最大柳橙汁生產國巴西今年也面臨天氣問題，同樣可能對市場造成類似衝擊。

過去一年來，冷凍濃縮柳橙汁價格已經大漲一波，因為巴西種植季是一場災難，而佛州收成也不好。根據TradingEconomics.com網站的資料，冷凍柳橙汁價格從去年11月初的每磅1.15美元左右，漲到最近約每磅1.76美元。

歉收導致目前全球庫存量很低。根據美國農業部的資料，2021-22種植季結束時，總庫存量為28萬9,346公噸，比2020-21種植季開始時的52萬4,324公噸銳減。

現在令人擔心的是，如果又一波惡劣天氣來襲，可能使全球柳橙汁變得更少。更糟的是，這種情況極可能發生。美國颶風季通常從6月到11月，而8月是颶風頻率較高的月份之一。

巴西遭遇惡劣天候打擊的風險更高，因為「反聖嬰現象」（La Niña）可能連續第三年發威。「反聖嬰現象」在南美洲海岸外形成，可能對全球天氣產生重大影響。Weather Wealth金融通訊作者Jim Roemer指出，「反聖嬰現象」連三年出現很罕見；但一旦發生（例如1956年、1975年和2000年），炎熱乾燥的天氣可能使巴西柑橘林受損。