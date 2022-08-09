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9個月4起…新墨州穆斯林連環命案有突破 抓1嫌犯

編譯陳韻涵／綜合9日電
新墨西哥州阿布奎基連續發生穆斯林遭殺害命案，當地警察局懸賞找尋涉案車輛；左為新墨州州長葛里申。(美聯社)
新墨西哥州阿布奎基連續發生穆斯林遭殺害命案，當地警察局懸賞找尋涉案車輛；左為新墨州州長葛里申。(美聯社)

新墨西哥州阿布奎基市(Albuquerque)警方9日表示，51歲的男子薩伊德(Muhammad Syed，見圖，阿布奎基市警局提供)被依殺害兩名穆斯林的罪名起訴，薩伊德被懷疑可能殺害另外兩人；阿布奎基過去九個月來發生四起針對穆斯林的凶殺案，讓穆斯林人心惶惶。

阿布奎基市警局長梅迪納(Harold Medina)透過推特(Twitter)宣布，8日追查殺人兇嫌駕車時逮捕疑犯，「駕駛被逮捕，他是謀殺案的頭號疑犯」；警方9日宣布，此人為殺害兩名穆斯林的兇嫌；警方仍在追查各宗命案間的關連。

拜登總統也注意到這場謀殺案，稱這類攻擊「不容於美國」。

警方宣布逮捕兇嫌後，被害人穆罕默德·阿夫扎爾·胡賽因(Muhammad Afzaal Hussain)的兄弟穆罕默德·伊姆蒂亞茲·胡賽因(Muhammad Imtiaz Hussain)表示，雖然鬆了一口氣，但需要知道嫌犯的犯案動機。

他說：「我們期盼真相大白，我們需要知道原因。」

阿布奎基市過去九個發生四起針對穆斯林的凶殺案，來自阿富汗的62歲艾哈邁迪(Mohammad Ahmadi)去年11月遇襲，來自巴基斯坦、25歲的河賽因(Nayeem Hossain)本月5日協助完成另兩名被害人的下葬儀式後，在返家途中遭槍殺。

河賽因協助下葬的兩人都來自巴基斯，且是同一座清真寺的信徒，分別是在7月26日和8月1日魂斷槍下的27歲的阿夫塔布·胡賽因(Aftab Hussein)與41歲的穆罕默德·阿夫扎爾·胡賽因。

新墨西哥州伊斯蘭中心秘書長艾尼爾‧阿巴德(Aneela Abad)形容，連環凶殺案後，社區瀰漫著悲痛、困惑與恐懼的情緒。

阿巴德表示，人們相當震驚，試圖理解發生什麼事、為何和如何發生，一些人除非「絕對必要」，否則不外出，部分穆斯林大學生擔憂待在城裡是否安全，伊斯蘭中心則已加強維安。

新墨西哥州 警察 槍擊

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