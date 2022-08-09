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艾希頓庫奇談對抗血管炎 「能活下來很幸運」

記者顏伶如／即時報導
好萊塢男星艾希頓庫奇。(Getty Images)
好萊塢男星艾希頓庫奇。(Getty Images)

華盛頓郵報9日報導，44歲好萊塢男星艾希頓庫奇(Ashton Kutcher)因為罹患血管炎(vasculitis)，大約一年時間當中視力、聽力雙雙出現問題，行走困難。談到對抗疾病的心情，他形容：「能活下來很幸運。」

艾希頓庫奇接受即將播出的「國家地理雜誌」(National Geographic)頻道節目訪問時，談到某次與節目主人格里爾斯(Bear Grylls)一起在森林健行時出現身體狀況的經歷。

他說，某些事情必須在失去之後才懂得珍惜，例如想到「我不知道以後還能不能看到東西，我不知道還能不能聽見聲音，我不知道今後是否還能走路」。

這位男星指出：「能活下來很幸運。」

華盛頓郵報報導，目前尚無法確知艾希頓庫奇得到的血管炎為哪一種，病情、發病時間與病因也不清楚，但絕大多數血管炎都屬於罕見病例。患者通常出現血管腫脹的現象，血流因此減少，可能導致組織受損。

血管炎常見症狀包括發燒、頭疼、疲憊，根據受到影響的身體部位不同，某些患者還可能出現耳鳴、四肢麻木或肺部出血等狀況。血管炎的嚴重併發症包括失明、動脈瘤。

報導指出，血管炎發病原因為何，科學界仍未完全了解，但藥物影響以及受到感染是某些患者的患病原因。馬友診所(Mayo Clinic)指出，發病症狀可能只是短期，也可能長期存在。為了舒緩發炎，醫師經常為血管炎患者開立皮質類固醇(Corticosteroids)，但長期用藥恐有嚴重副作用。

新冠疫情期間，屬於自體免疫疾病的血管炎再次受到矚目。英國衛生主管機關以及紐約市衛生單位2021年均提出警告，新冠病毒可能與川崎氏症(Kawasaki disease)有關。川崎氏症是血管炎的一種，發病者通成為幼齡兒童。

曾主演電影「魔鬼剋星」(Ghostbusters)的喜劇演員雷米斯(Harold Ramis)，2010年得了血管炎之後變得無法走路，後來因為併發症於2014年病逝，享年69歲。

併發症 華盛頓郵報 疫情

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