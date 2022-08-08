愛阿華州Google資料中心爆炸 3人重傷 部分服務停擺

網站狀態即時訊息追蹤平台Downdetector資訊顯示，紐約時間8日晚間9時許出現許多使用者回報斷線。（取材自推特）

字母 公司(Alphabet Inc)旗下Google 企業位於愛阿華州 康瑟爾崖(Council Bluffs)的資料中心8日上午11時59分左右發生「電氣事故」爆炸意外，已知三名電工重傷，送醫治療。

康瑟爾崖警局與Google發言人表示，電弧閃燃(arc flash)灼傷在電箱附近的三名電工，電箱爆炸後三人因燒燙傷被送往附近醫院救治，所幸三人都有意識。

另據彭博(Bloomberg)報導，Google搜尋引擎8日晚一度無法使用，故障原因仍待調查。

網站狀態即時訊息追蹤平台Downdetector資訊顯示，紐約時間8日晚間9時許出現許多使用者回報斷線，約一小時後，台灣及日本也出現Google網站及搜尋引擎短暫無法使用的情況。