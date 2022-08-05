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涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

仇恨犯罪 德州男子持刀割傷亞裔父親和幼兒 判刑25年

記者顏伶如／綜合報導
2020年3月間在山姆俱樂部(Sam's Club)賣場持刀攻擊亞裔家庭的德州男子戈梅茲(Jose Gomez)，4日被判坐牢25年。(米德蘭郡警局照片)
2020年3月間在山姆俱樂部(Sam's Club)賣場持刀攻擊亞裔家庭的德州男子戈梅茲(Jose Gomez)，4日被判坐牢25年。(米德蘭郡警局照片)

司法部新聞稿指出，2020年3月間在山姆俱樂部(Sam's Club)賣場持刀攻擊亞裔家庭的德州男子戈梅茲(Jose Gomez)，遭到三項仇恨犯罪(hate crime)罪名起訴之後向法院全數認罪，4日被判坐牢25年。戈梅茲犯案後坦承，拿著賣場貨架陳列的牛排刀對亞裔男子及其兩名幼兒行兇的動機是，覺得這個家庭「來自新冠病毒源起的國家」因此「帶有威脅」。

德州西區聯邦檢察官辦公室指出，戈梅茲在認罪協議書中坦承，2020年3月14日尾隨亞裔家庭進入德州米德蘭市(Midland)的山姆俱樂部賣場分店，戈梅茲與受害者素不相識，犯案動機純粹只因為覺得這個家庭是華人，「來自新冠病毒源起的國家」而因此「帶有威脅」。

21歲的戈梅茲4日被判處25年有期徒刑。這起案件發生之後，米德蘭警察局與美國聯邦調查局(FBI)共同調查。

根據法院紀錄，戈梅茲坦承，進入賣場之後，先找到貨架上陳列的一把鋸齒牛排刀，自行取下握在手中，然後對亞裔父親首先展開攻擊，朝男子臉部揮拳，接著揮刀。司法部新聞稿中，僅以姓名縮寫B.C.指代遭到攻擊的亞裔男子。戈梅茲旋即返回刀具展示區拿走一把8吋廚房用刀，再度前來亞裔男子身邊，揮刀攻擊當時坐在購物車兒童座位，年齡分別為6歲、2歲的兩名孩童。

姓名縮寫為R.C.的6歲兒童臉部被刀割傷，右眼險些被傷，右耳則被切開，後腦也被割開一道傷痕。姓名縮寫Z.O.的山姆俱樂部店員上前阻止時也被戈梅茲刺傷。

戈梅茲被其他店員與顧客聯手制伏壓倒在地時，對著被砍傷的亞裔父子喊著：「滾出美國。」

新聞稿中指出，戈梅茲被捕後向調查人員坦承，原本打算把6歲孩童殺死，但因店員Z.O.前來制止而沒得逞。

掌理民權事務的司法部助理部長克拉克(Kristen Clarke)指出：「受到疫情驅使、以種族為動機的暴力行為都是應該受到譴責的犯罪，司法部隨時做好準備，透過仇恨犯罪法律對暴徒究責。」

克拉克在聲明中表示，針對亞裔民眾的仇恨犯罪疫情期間案件大增，如此問題應該嚴肅面對，「所有民眾在居住的社區裡，都應該有感覺安全與安穩的權利，不分種族、膚色或國籍。」

山姆俱樂部(Sam's Club)賣場。(美聯社)
山姆俱樂部(Sam's Club)賣場。(美聯社)

亞裔 司法部 德州

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